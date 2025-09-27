Convocatoria abierta hasta el 17 de octubre

¿Eres estudiante universitaria en Quintana Roo? Esta beca es para ti

El registro requiere ser alumna regular y entregar documentación completa en tiempo y forma

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un apoyo bimestral de 5800 pesos. Foto: Especial
Mariana Salazar Lozada

La Secretaría de Educación de Quintana Roo lanzó la convocatoria del Programa de Becas para Mujeres en Educación Superior (BMES) correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2025.

El programa busca impulsar la permanencia y conclusión de estudios universitarios en mujeres que cursan licenciatura o técnico superior universitario en instituciones educativas del estado.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

  • Mujeres inscritas en programas de educación superior (públicos o privados con reconocimiento oficial).
  • Estudiantes que se encuentren vigentes y activas en el ciclo escolar.
  • Alumnas regulares, es decir, que cumplen con la carga académica y no adeudan materias.
  • Personas que entreguen en tiempo y forma la documentación completa que pide la convocatoria.

Aunque en esta edición no se especifica un promedio mínimo obligatorio ni un límite de edad, la SEQ recomienda a las aspirantes revisar con detalle las bases de la convocatoria, ya que podrían pedirse otros requisitos adicionales, como:

  • Comprobación de situación económica.
  • Pertenencia a comunidades indígenas o rurales.
  • Constancias académicas actualizadas.

Fechas importantes del BMES 2025

  • Apertura de la convocatoria y recepción de documentos: del 25 de septiembre al 17 de octubre de 2025.
  • Vigencia del apoyo económico: septiembre a diciembre de 2025.

El proceso de selección y publicación de resultados se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, donde también se dará a conocer la forma de entrega del recurso económico a las beneficiarias.

¿Cómo aplicar?

Las interesadas deben ingresar al portal oficial de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), descargar la convocatoria y cumplir con el registro y la entrega de documentos dentro del plazo establecido.

Con este apoyo, el Gobierno del Estado busca reducir la deserción escolar y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el nivel universitario.

¿Por qué es importante este apoyo?

El BMES busca impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito educativo, ofreciendo a las estudiantes una herramienta para continuar y concluir sus estudios universitarios.

Con este tipo de becas, el Gobierno del Estado pretende:

  • Disminuir los índices de abandono escolar en la educación superior.
  • Promover el desarrollo profesional de las mujeres quintanarroenses.
  • Contribuir al crecimiento académico, social y económico de la entidad.

