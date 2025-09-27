¿Eres estudiante universitaria en Quintana Roo? Esta beca es para ti

La Secretaría de Educación de Quintana Roo lanzó la convocatoria del Programa de Becas para Mujeres en Educación Superior (BMES) correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2025.
El programa busca impulsar la permanencia y conclusión de estudios universitarios en mujeres que cursan licenciatura o técnico superior universitario en instituciones educativas del estado.
¿Quiénes pueden solicitar la beca?
- Mujeres inscritas en programas de educación superior (públicos o privados con reconocimiento oficial).
- Estudiantes que se encuentren vigentes y activas en el ciclo escolar.
- Alumnas regulares, es decir, que cumplen con la carga académica y no adeudan materias.
- Personas que entreguen en tiempo y forma la documentación completa que pide la convocatoria.
Aunque en esta edición no se especifica un promedio mínimo obligatorio ni un límite de edad, la SEQ recomienda a las aspirantes revisar con detalle las bases de la convocatoria, ya que podrían pedirse otros requisitos adicionales, como:
- Comprobación de situación económica.
- Pertenencia a comunidades indígenas o rurales.
- Constancias académicas actualizadas.
Fechas importantes del BMES 2025
- Apertura de la convocatoria y recepción de documentos: del 25 de septiembre al 17 de octubre de 2025.
- Vigencia del apoyo económico: septiembre a diciembre de 2025.
El proceso de selección y publicación de resultados se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, donde también se dará a conocer la forma de entrega del recurso económico a las beneficiarias.
¿Cómo aplicar?
Las interesadas deben ingresar al portal oficial de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), descargar la convocatoria y cumplir con el registro y la entrega de documentos dentro del plazo establecido.
Con este apoyo, el Gobierno del Estado busca reducir la deserción escolar y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el nivel universitario.
¿Por qué es importante este apoyo?
El BMES busca impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito educativo, ofreciendo a las estudiantes una herramienta para continuar y concluir sus estudios universitarios.
Con este tipo de becas, el Gobierno del Estado pretende:
- Disminuir los índices de abandono escolar en la educación superior.
- Promover el desarrollo profesional de las mujeres quintanarroenses.
- Contribuir al crecimiento académico, social y económico de la entidad.
