Jóvenes Construyendo el Futuro: Esta es la fecha EXACTA para registrarte y recibir más de 8 mil pesos mensuales

La beca Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigida a jóvenes que no se encuentren estudiando ni trabajando, con la finalidad de brindarles capacitación en un centro de trabajo y un apoyo económico.

Para poder recibir la beca, quienes quieran ser beneficiarios de este Programa para el Bienestar no deben estar estudiando y tampoco deben contar con un trabajo, ya que el propósito de esta beca es que las y los jóvenes puedan desarrollar habilidades y capacidades en alguna empresa o centro de trabajo que forme parte del programa.

El apoyo económico de la beca Jóvenes Constuyendo el Futuro equivale a 8 mil 480 pesos, y se da de manera mensual.

Además de este apoyo económico y la capacitación, quien resulte beneficiario de este programa cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad de cubrir riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad.

Las personas que resulten beneficiarias de este programa deben acudir al centro de trabajo cinco días a la semana y cubrir de cinco a ocho horas diarias, las cuáles serán establecidas por la empresa.

La inscripción al programa está abierta de manera permanente, pero el periodo de postulaciones se abre cada cierto tiempo.

El primero de octubre se abrirá la focalización de los espacios de capacitación, y para conocer si tu municipio participará en la próxima apertura debes igresar al mapa de focalización de Jóvenes Construyendo el futuo.

🤓 Esta estrategia permite organizar mejor los espacios de capacitación y garantizar que, poco a poco, todas y todos tengan la posibilidad de participar.#JóvenesConstruyendoElFuturo #PostulacionesJCF pic.twitter.com/ZsZWDFsCR5 — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) September 25, 2025

Jóvenes Construyendo el futuro octubre 2025 ı Foto: Especial

¿Cuánto tiempo te dan el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El apoyo de Jóvenes Constuyendo el futuro se recibe de manera mensual por hasta 12 meses, y el apoyo de 8 mil 480 pesos se cobra mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para poder ser beneficiario o beneficiaria del programa debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener 18 o máximo 29 años al momento de postularte.

Contar con una identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de luz, agua, predial o teléfono.

Inscribirte en la Plataforma Digital del programa o con ayuda del pesonal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Llenar el formulario de registro con toda la información requerida.

Declarar que no estás trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Contar con una fotografía en la que aparezcas con el rostro descubierto. La foto no debe tener ediciones ni modificaciones. Debes estar sosteniendo la ficha de registro que te proporciona por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso.

En caso de ser una persona extranjera, deberás presentar el documento oficial vigente que acredite tu estancia legal en el país.