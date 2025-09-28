Ecatepec suspende establecimientos por vender bebidas alcohólicas de manera irregular

El gobierno municipal de Ecatepec, en el Estado de México suspendió cinco establecimientos por vender bebidas alcohólicas de manera irregular y no contar con las autorizaciones correspondientes.

Durante el operativo Dionisio, implementado en el marco del Mando Unificado y en el que participan la policía municipal y la Fuerza de Tarea Marina, autoridades municipales de Desarrollo Económico y Protección Civil, entre otras, supervisaron la noche del viernes 26 de septiembre el funcionamiento de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Suspenden establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que tales operativos forman parte de la estrategia integral de seguridad diseñada para prevenir delitos y recuperar espacios en abandono, así como para actuar en zonas donde se fomenta el consumo desmedido de bebidas alcohólicas para inhibir actos de violencia y proteger a la población.

“Reafirmamos algo muy importante: La ley se respeta. Hoy en lugar de olvido hay presencia del gobierno municipal, de la policía y la Marina. Estamos en territorio para cuidar y para reconstruir la confianza. Somos el Gobierno del Cambio, que transforma el abandono en acción y el silencio en presencia”, aseguró.

Fueron suspendidos los establecimientos “Baco´s Bar”, ubicado en Jardines de Santa Clara; “Depósito Sánchez”, en Ciudad Azteca Segunda Sección; sin razón social, en Jardines de Santa Clara; “El Carnaval”, en Jardines de Casanueva, y “Drinks y Snacks”, en Los Reyes Ecatepec.

Depósito Sánchez, uno de los establecimientos que vendía alcohol de manera irregular. ı Foto: Cortesía

En la mayoría de los casos las suspensiones fueron por carecer de licencia de funcionamiento vigente y no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad.

En el caso del establecimiento sin razón social, en Jardines de Santa Clara, se trata de una vivienda que operaba clandestinamente con venta de bebidas alcohólicas, cuyos ocupantes se atrincheraron y no respondieron al llamado de las autoridades, por lo que fueron colocados sellos de suspensión sin restringir el acceso al lugar y notificados por escrito del motivo de la medida.

cehr