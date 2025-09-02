Azucena Cisneros refuerza seguridad por Regreso a Clases en Ecatepec

Con la participación de mil 100 elementos y 250 unidades, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, arrancó el operativo de Regreso a Clases con el reforzamiento de vigilancia en transporte público y en los 950 planteles educativos para brindar seguridad a alumnos y padres de familia, con el respaldo de fuerzas federales y estatales que forman parte del Mando Unificado Oriente.

Esta mañana en las avenidas México y Acueducto, en Tulpetlac, Azucena Cisneros Coss supervisó el filtro de revisión a unidades de transporte público, con intervención de Marina, Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y municipal con los agrupamientos de Policía de Género, Grupo de Operaciones Especiales y Unidad Canina.

“Inicia el operativo Escuela Segura porque es importante que los padres de familia vayan a dejar a sus hijos con tranquilidad y paz. Estamos cubriendo las más de 950 escuelas del municipio con más de mil 100 elementos estaremos pendientes de sus traslados”, refirió Azucena Cisneros Coss.

En una de las revisiones, el chofer de un autobús que se dirigía a Metro Martín Carrera, con número económico 27, intentó evitar el filtro policial, por lo que recibió una amonestación verbal por parte de Tránsito Municipal, tras señalarle que el operativo es para prevenir robos a pasajeros, casos de acoso y agresiones a mujeres.

Azucena Cisneros Coss recordó que Ecatepec forma parte del Mando Unificado Oriente, que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, lo que ha permitido bajar la incidencia en delitos de alto impacto y aumentar la presencia en zonas conflictivas.

Más tarde, Azucena Cisneros Coss acudió a la escuela secundaria 953 “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”, en la colonia San Carlos Cantera, en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, a la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025-2026

Azucena Cisneros Coss recordó que el inicio del ciclo escolar significa nuevas oportunidades y retos para cada estudiante, que son posible gracias al esfuerzo de las familias que ponen por delante la educación de sus hijos, a pesar de las adversidades.

Por ello, Azucena Cisneros Coss subrayó que desde el gobierno municipal trabaja para acompañarlos en el camino de la educación, con operativos de seguridad que se reforzarán en la parte alta para que docentes, estudiantes y padres de familia se sientan en paz.

Además, Azucena Cisneros Coss anunció que gestionará ante el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que la escuela secundaria 953 se convierta en una preparatoria en turno vespertino para que al concluir el ciclo escolar los alumnos no se queden sin oportunidades educativas.

