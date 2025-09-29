Aguascalientes es referente de prosperidad y seguridad, asegura Tere Jiménez en entrega de Tercer Informe

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó este lunes ante el Congreso del Estado su Tercer Informe de Gobierno, en el que destacó los avances en seguridad, salud, educación e inversión, pilares que, aseguró, se han consolidado como motores de desarrollo de la entidad.

“Aguascalientes es referente de prosperidad, dinamismo, innovación, seguridad, desarrollo, justicia y oportunidades”, señaló la mandataria al inicio de su mensaje, previo a entregar el documento ante legisladores locales.

En el mismo, la gobernadora remarcó que su administración ha privilegiado el consenso político, el trabajo coordinado y la unión entre sectores sociales.

Asimismo, destacó que los logros de los últimos años son resultado de la cooperación entre poderes, la madurez política y el esfuerzo de la ciudadanía. “Son el fruto del trabajo de muchas manos y muchos corazones”, afirmó.

Jiménez Esquivel resaltó que Aguascalientes ha sabido proyectarse como un estado innovador sin perder sus raíces e identidad, al tiempo que atrae inversiones y genera más empleos. En este sentido, aseguró que su gobierno continuará trabajando para ofrecer “más oportunidades, mejores escuelas, más servicios médicos con calidad, más empleos, inversiones y más tranquilidad y calidad de vida”.

En su mensaje también reconoció que aún persisten retos por enfrentar, aunque sostuvo que la entidad cuenta con la convicción y la energía necesarias para seguir siendo protagonista en el escenario nacional e internacional.

“Somos un Estado que no se detiene nunca y que jamás se rinde ante los desafíos. Somos el gigante de México”, concluyó la gobernadora.

