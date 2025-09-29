Capturan a un cabecilla de La Familia

Autoridades de los tres órdenes de gobierno capturaron en un operativo en el municipio de Jilotepec, Estado de México, a dos sujetos, uno de ellos Brayan “N”, presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en el norte de la entidad.

De acuerdo con las autoridades, la detención ocurrió cuando los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación en la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec. Los tripulantes, al percatarse de la presencia de agentes, intentaron huir, pero fueron detenidos.

Al realizar la revisión, los uniformados hallaron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de crystal, una báscula gramera y dos celulares.

79 dosis de crystal aseguraron los elementos de seguridad a los dos sospechosos

Los sujetos fueron identificados como Edgar “N”, de 25 años, y Brayan “N”, de 27, éste último identificado como supuesto jefe de plaza de la Familia Michoacana en el Estado de México y posible responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay.

De acuerdo con medios locales, La Familia Michoacana es una de las organizaciones criminales que mantiene una fuerte presencia en el Estado de México. Gracias a operativos como “Enjambre” y “Liberación” se ha logrado detenciones de este grupo delictivo.

Gracias al Operativo Enjambre el pasado mes de abril en los municipios de Toluca, Atlacomulco y Almoloya de Alquisiras, se capturó a cinco autoridades municipales, quienes utilizaban sus cargos en la administración pública municipal para extorsionar a nombre del cártel de La Familia Michoacana.

De igual forma, gracias al Operativo Liberación realizado en julio pasado, se dio a conocer la presencia de la Familia Michoacana en territorio mexiquense.