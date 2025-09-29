Entregan rehabilitación de la carretera Río Hondo - Huixquilucan.

Con el objetivo de mantener las vialidades en óptimas condiciones para los automovilistas y la población en general, el Gobierno de Huixquilucan repavimentó con concreto asfáltico 2.7 kilómetros de la carretera Río Hondo-Huixquilucan, en el tramo Mina La Estrella a la entrada de San Francisco Dos Ríos, y anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación de las carreteras Dos Ríos – San Francisco Ayotuxco (parte baja) y Dos Ríos – San Ramón, con el fin de garantizar la seguridad y vialidades en perfectas condiciones para quienes circulan todos los días entre las zonas Tradicional y Popular.

Al realizar el corte de listón inaugural, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que esta obra se logró gracias a las finanzas sanas con las que cuenta su administración, pues implicó una inversión de 15.2 millones de pesos para atender una superficie mayor a 21 mil metros cuadrados, lo que se traducirá en una mejor movilidad y seguridad para quienes transitan por esta carretera que une a los valles de México y de Toluca.

“El trabajo en equipo da estos excelentes resultados. Nuestra finalidad es que todo el municipio tenga obra. Esta repavimentación de la carretera Río Hondo- Huixquilucan era importante para la población y gracias a las finanzas sanas que tenemos, se pudo invertir más de 15 millones de pesos que, sin duda alguna, van a subir la plusvalía de todas las zonas que abarcan esta carretera”, apuntó la presidenta municipal.

En compañía de vecinos, la alcaldesa Romina Contreras mencionó que, con la repavimentación de la carretera Río Hondo-Huixquilucan se refrenda el compromiso con la población de mantener las tres zonas del territorio -Tradicional, Popular y Residencial- con vialidades dignas, ya que este mismo año, en esta misma carretera, se repavimentó el tramo Ignacio Allende – La Cima, con lo que se concluye la totalidad de la obra hasta la entrada de La Marquesa, en Ocoyoacac.

En tanto, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, aseguró que dicha vialidad requería un mantenimiento desde hace tiempo y, por esa razón, Romina Contreras instruyó la repavimentación de la manera más pronta posible.

“Cuando hay voluntad y compromiso, se ve reflejado en resultados tangibles. Reconozco la labor de Romina Contreras por trabajar 24/7 para que esta obra fuera un hecho, sin duda, lo que dice no se queda al aire, son hechos que trascienden y sobre todo, que impactan de manera positiva a la población”, dijo.

