Se suma NL al Programa ¡Listos a Jugar!

Encaminado al fortalecimiento de la Promoción de Hábitos Saludables desde la Primera Infancia, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú encabezaron la Presentación del Programa ¡Listos a Jugar! que por primera vez se implementa en Nuevo León.

Este esquema, desde la primera infancia, fortalece el desarrollo integral mediante actividades lúdicas, físicas y pedagógicas que fomentan estilos de vida saludables en áreas clave como higiene y cuidado personal, manejo de las emociones, actividad física, descanso y alimentación.

En su mensaje Samuel Alejandro García Sepúlveda dijo que el Gobierno del nuevo Nuevo León le apuesta a las niñas y niños fortaleciendo su calidad de vida desde la primera infancia.

“El programa más importante que puede tener un gobierno es apostar en la primera infancia, en los chiquitines de 0 a 5 años. Y fíjense qué estamos haciendo Nuevo León, ¿por qué somos primer lugar en todo?, por una sencilla razón, porque los niños y las niñas son la prioridad”, expresó el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

“Vamos a arrancar en 120 escuelas de Nuevo León un programa para que ustedes desde ahorita aprendan a cuidarse, a tener higiene, a comer saludable y a tener los mejores hábitos que se pueden, menos tablets, más deporte, menos comida chatarra, más frutas y verduras y puro beneficio”, agregó Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú señaló que si como madres y padres de familia rodeamos a nuestros hijos de cariño, cuidado, buena alimentación y actividad física, les estamos garantizando una vida más larga, feliz y más saludable.

“Desde hace 4 años he tenido la oportunidad de trabajar por las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado desde el gobierno de Nuevo León priorizando siempre su bienestar en distintas áreas de su vida como en la salud”, manifestó.

“Nuevo León será el primer estado en apostar por este nuevo modelo de prevención integral desde la infancia, quiero agradecer a la Fundación Sí Américas y a Plaza Sésamo por la implementación de este programa”, apuntó.

Por su parte, Yona Frymerman, Directora General de la Fundación SI Américas agradeció el apoyo del Gobernador y de Mariana Rodríguez, para la implementación de este programa en Nuevo León.

“Quiero gradecer al Gobernador por su apoyo, su visión, su liderazgo, estoy convencida que con este programa vamos a darle a Nuevo León un nuevo primer lugar como todos los que ha logrado”, indicó.

“Estimada Mariana Rodríguez estoy segura que serás una gran aliada de este proyecto porque siempre has puesto por delante a las niñas y a los niños”, añadió.

La Presentación del Programa ¡Listos a Jugar! estuvo a cargo de de la Directora de Impacto Social para América Latina de Plaza Sésamo, Brenda Campos Nesme quien señaló que este esquema promueve la salud integral el bienestar físico y emocional.

“Desde que se lanzó en el 2015 en Brasil, en Colombia y en México el programa ha tenido muchos logros, incluyendo el cambio de comportamientos y de hábitos en niñas y niños pequeños, la integración de los hábitos en el hogar por parte de las familias, el brindar actividades lúdicas y educativas a las maestras, a las docentes en el aula y también han enriquecido los espacios escolares en donde se ha implementado”, señaló.

Con el apoyo de Mount Sinai del Doctor Fuster, Fundación SÍ Américas y Fundación FEMSA, ¡Listos a Jugar! se ha implementado desde 2021 en preescolares públicos de México, Brasil y Colombia, obteniendo resultados significativos en la promoción del bienestar infantil.

En el caso de Nuevo León, es la primera vez que el programa se implementa y beneficiará a 120 planteles incorporados a Jornada Ampliada y Tiempo Completo, incluyendo turnos matutino y vespertino, en 10 municipios del Área Metropolitana de Monterrey (AMM); así como a 12 mil 188 estudiantes y 533 docentes.

A su vez, el programa busca desarrollar en los educadores de preescolar la capacidad de Conducir sesiones de ¡Listos a Jugar! a lo largo de un ciclo escolar; Involucrar a las familias mediante actividades y recomendaciones orientadas a hábitos saludables; e Integrar prácticas y elecciones saludables en la vida cotidiana del centro educativo.

Luego del acto protocolario las niñas, niños, maestros, padres de familia e invitados convivieron y se tomaron fotografías con las botargas de Plaza Sésamo.

Participaron en el evento Juan Paura, Secretario de Educación; Daniel Acosta , Secretario de Participación Ciudadana; Sindy González, Gerente de Primera Infancia de Fundación FEMSA; Blanca Elizabeth Reyes, Directora del Jardín de Niños “Cuauhtémoc.

