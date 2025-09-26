Inaugura Samuel García primera etapa de Carretera Interserrana

La inversión de la obra fue de 450 millones de pesos

Con el fin de agilizar el aforo de transporte de carga de la ciudad de Galeana, el Gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inauguró la primera etapa de la Carretera Interserrana que comprende el Puente San Roberto en el municipio de Galeana.

Durante la apertura, Samuel Alejandro García Sepúlveda dijo que con este arranque cobra vida el proyecto carretero en su circulación de sur a norte.

“Quien viene de Saltillo va a subirse aquí al puente rumbo a la izquierda, quien viene de Ciudad de México se sale a la derecha. Y con esto la Interserrana agarra vida. Ahora sí podemos decir que la Interserrana es y va en serio”, expresó Samuel Alejandro García Sepúlveda.

“Ahora sí, la gente de Galeana, Arramberri, Doctor Arroyo, Zaragoza, en lugar de hacer 5 horas para llegar a Monterrey y salir de Nuevo León y venirse al trafical de Saltillo, van a hacer tres. Se van a ahorrar 121 kilómetros, se van a ahorrar una hora y media y van a estar seguros”, subrayó Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Samuel Alejandro García Sepúlveda agregó que así se fortalecerá a la región, ya que habrá más comercio y turismo, impulsando parajes como la Laguna de Labradores, el Puente de Dios, el Pozo del Gavilán, las cascadas de Zaragoza, entre otros.

En tanto, el Subsecretario de Infraestructura de la SMPU, José Francisco Ibargüengoytia Borrego, detalló que este puente que se puso en operación tiene una longitud de 853 metros lineales, comprendido de 2 rampas de 220 metros lineales y 400 metros de claro central, con una inversión de 450 millones de pesos.

“Desde este punto y a lo largo de 87 km, podrá conectarse la Carretera Federal 57 desde el centro del país con la 85, la Carretera Nacional y poder vincular de manera eficiente todo el tránsito de carga y los municipios del sur del estado con la frontera norte”, precisó.

Después de este arranque, se contempla continuar la entrega consecutiva en los próximos 26 kilómetros hasta llegar a al puente Tokio, y posteriormente a la “Y” de arriba.

