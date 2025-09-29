“Se rompió el mito de que Michoacán era un estado pobre”

Alfredo Ramírez convive con ciudadanos que lo acompañaron en su Informe, ayer.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que la pasada administración adquirió una deuda pública de cuatro mil millones de pesos, la cual no se vio reflejado en ninguna obra en beneficio de la ciudadanía y por eso “hoy anda prófugo” el exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

Al presentar el Cuarto Informe de Gobierno desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), el gobernador de Michoacán dijo que por años “mintieron en decir que Michoacán era un estado pobre, pero no era pobre, sino que estaba mal administrado” y hoy con un “gobierno honesto se demostró que lo que sobraba era corrupción”.

El Dato: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, resaltó ante el Congreso la reducción de 60 por ciento de los homicidios dolosos y el combate en contra de la extorsión.

“Yo en el pasado gobierno era diputado local y voté en contra de la última deuda pública de cuatro mil millones de pesos, porque los michoacanos son inteligentes y avispados, ¿dónde están esos cuatro mil millones de pesos, los han visto ustedes?, porque no están por ningún lado por eso anda prófugo de la justicia el otro gobernador.

“En el modelo neoliberal nos decían que los recursos estatales no alcanzaban que había que endeudar al estado para hacer obra pública, pero yo no vi ninguna obra pública en el último crédito del pasado gobierno”, agregó.

Ramírez Bedolla destacó que dejará al estado cuatro “grandes legados” en materia de infraestructura, desarrollo ambiental, movilidad y educación.

50 700 kilómetros de carretera han sido rehabilitados en cuatro años

Mil Cuarteles de la Guardia Nacional y la Guardia Civil hay en Michoacán

El morenista añadió que el Programa “Michoacán Construye” es el proyecto más ambicioso de los últimos 50 años en la entidad, ya que se destinaron 40 mil millones de pesos para la mejora de carreteras, escuelas y hospitales.

“Invertimos 40 mil millones de pesos sin corrupción, sin deuda, y como se dice: ‘sin piquete de ojo’, es un hito en la historia moderna del estado, nadie podrá decirnos que no transformamos Michoacán”, mencionó el funcionario local.

El gobernador michoacano, quien desde el 1 de octubre de 2021 asumió la gubernatura, agregó que en cuatro años su administración rehabilitó más de mil 700 kilómetros de carretera, lo que significa la reparación de más de la mitad de la red carretera estatal y se aseguró su mantenimiento hasta 2027.

El mandatario ejemplificó que en Morelia el Paso Catrinas ya no es solamente un cruce, sino un espacio en el cual las actividades de los jóvenes “le han robado terreno al abandono”.

“El segundo Anillo Periférico de Morelia, con una inversión de dos mil 700 millones de pesos, será una supercarretera que rodeará la capital con 50 kilómetros de longitud que estamos construyendo”, subrayó.

En materia de desarrollo ambiental, Ramírez Bedolla mencionó que defender y proteger la tierra y a la gente que trabaja en ella está por encima de cualquier negocio por más “jugoso que sea”.

“La movilidad que por convicción política marcará un antes y un después en la manera de ver y habitar nuestras ciudades, porque instituimos una visión de ciudades humanas dignas y seguras”, sostuvo el morenista.

El mandatario agregó que, en el rubro educativo, su legado será “poner orden para evitar que las niñas y niños sean rehenes de demandas sindicales que solamente beneficiaban a unos cuantos”.

“Hoy mi Gobierno tiene el control y la rectoría de la educación, por tantos años, amigas y amigos nos engañaron y engañaron al pueblo de Michoacán y nos dijeron que no se podía, y a cuatro años demostramos que con honestidad y trabajo se puede hacer más”, dijo.

Al Cuarto Informe de labores de Ramírez Bedolla asistieron autoridades estatales, como la secretaria de Educación, Gabriela Molina; el fiscal General local, Carlos Torres Piña; la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Fabiola Alanís Sámano, y el presidente del Poder Judicial, Hugo Gama.