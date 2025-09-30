Alerta la Redim por corredor de trata en Veracruz

Familias de personas desaparecidas protestan en Veracruz, el 15 de septiembre pasado, para exigir justicia.

De acuerdo con el informe Infancia Cuenta Veracruz realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la ruta Tabasco-Veracruz es identificada como un potencial corredor clave en el tráfico de migrantes y trata de personas, vinculada a la explotación sexual y al trabajo forzado.

En el informe antes mencionado se señala a Veracruz debido a su ubicación estratégica en la región del golfo de México y su rica diversidad cultural y geográfica, se encuentra en “el epicentro de dinámicas complejas que parecen perpetuar fenómenos como la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”.

Como ejemplo de esta problemática, la región del Papaloapan, ubicada en la frontera de Veracruz con Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en los últimos años se “ha convertido en un corredor estratégico para actividades ilícitas como el tráfico de drogas, personas migrantes y armas”, de acuerdo con la Red.

El Tip: Al menos 15 grupos criminales se disputan distintos territorios de Veracruz, como Sangre Nueva Zeta, Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

El documento precisa que municipios como Coatzacoalcos, Poza Rica y Minati-tlán destacan como focos de reclutamiento, donde las niñas, niños y adolescentes son cooptados para actividades delictivas como extorsión, cobro de piso y sicariato.

De acuerdo con el documento los métodos utilizados para el reclutamiento y trata de personas en Veracruz son mediante falsas oportunidades laborales o relaciones sentimentales.

25.1 por ciento de adolescentes dijo no tener amigos en el crimen

Según el informe, 58.3 por ciento de los casos de reclutamiento involucra a personas cercanas a las víctimas, como amigos, vecinos o familiares, quienes actúan como intermediarios o cómplices, aprovechando la confianza existente para atraerlas hacia situaciones de explotación.