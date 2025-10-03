Aguascalientes acumula 6 mil 464 mdd en exportaciones durante el primer semestre de 2025.

Durante el primer semestre de 2025, el estado de Aguascalientes alcanzó un valor acumulado de 6,464.9 millones de dólares en exportaciones, asociadas principalmente a equipo de transporte, así como electrónicos, agroindustrias, textil y confección, agricultura y ganadería.

La gobernadora Tere Jiménez dijo que los productos que se elaboran en Aguascalientes se distinguen por su alta calidad, además de que están respaldados por la dedicación de su gente, que con su talento y compromiso posicionan a Aguascalientes como líder en la producción de bienes de excelencia para el mercado global.

“Apostamos decididamente por las empresas locales; promovemos su competitividad con innovación, generación de empleo y fortalecimiento del comercio exterior; gracias a ello, hoy, Aguascalientes se ubica como un motor de crecimiento y oportunidades para sus empresas y para la población", destacó.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), detalló que los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, China, España, Bélgica, Francia, India, Corea del Sur, Brasil, Colombia, Chile, entre otros países.

Agregó que el valor acumulado de exportaciones asciende a 36,300 millones de dólares en lo que va de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, resultado de las acciones y estrategias que se han emprendido para reforzar el desarrollo económico de Aguascalientes.

JVR