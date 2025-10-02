Explosión de pipa en Los Mochis deja dos heridos, entre ellos un adolescente

Una explosión registrada el 2 de octubre de 2025 en la zona industrial de Los Mochis dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un adolescente de 17 años. El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en un patio de maniobras conocido como “trocadero”, ubicado cerca de la carretera Internacional México 15.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión fue causada por un cortocircuito en una de las pipas estacionadas, lo que provocó un incendio que se extendió a otras tres unidades. El estruendo generó alarma entre trabajadores del área y residentes cercanos, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

El adolescente sufrió quemaduras en el 100% de su cuerpo y fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Los Mochis, donde recibe atención especializada.

El segundo lesionado, un hombre de 30 años, presentó quemaduras en brazos y manos y también fue trasladado para su tratamiento. Ambos fueron atendidos inicialmente por paramédicos de los Servicios Médicos Municipales de Ahome (SUMMA).

El alcalde de Ahome, Antonio Menéndez del Llano, pidió a la población mantener la calma y confirmó que no hubo víctimas mortales. Además, aclaró que el siniestro ocurrió en un área de maniobras y no en una gasolinera, como se había difundido en redes sociales, lo que ayudó a evitar mayor confusión entre los ciudadanos.

Elementos de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y Guardia Nacional acudieron al lugar para controlar las llamas y asegurar la zona, evitando que el fuego se propagara a otros vehículos y estructuras cercanas.

Las autoridades informaron que ya se encuentran investigando las causas del accidente para determinar si hubo fallas mecánicas o eléctricas que contribuyeron a la explosión.

El incidente ha generado preocupación por la seguridad en las áreas industriales de la ciudad, y las autoridades han reiterado la importancia de extremar precauciones en patios de maniobras que almacenan vehículos con combustible u otras sustancias inflamables.

Hasta el momento, no se ha dado más información sobre el estado de los heridos, aunque se mantiene un seguimiento médico constante, especialmente del adolescente, cuya condición es crítica.

Este hecho resalta la necesidad de medidas preventivas y capacitación del personal que opera en zonas industriales con alto riesgo de incendios.

Para más detalles, los ciudadanos pueden consultar los comunicados oficiales de la alcaldía y de los servicios de emergencia locales.

