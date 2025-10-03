Destaca Salomón Jara acciones impulsadas en materia de conservación del patrimonio natural

En el marco de la visita a Oaxaca de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno de México, Alicia Bárcena Ibarra; el Gobernador Salomón Jara Cruz dio a conocer las acciones impulsadas en materia de conservación del patrimonio natural.

Desde el vivero del Bosque El Tequio se informó que en la Primavera Oaxaqueña se implementa el programa Reforesta Oaxaca mediante el cual se trabaja en la reforestación, sanidad, protección y fomento de la riqueza natural.

Esto mediante los 37 viveros establecidos en el estado, que producen 86 especies de árboles y plantas nativas; con las cuales, a la fecha, se han restaurado 10 mil 500 hectáreas; detalló la Comisión Estatal Forestal (Coesfo).

La titular de esta dependencia, Magdalena Coello Castillo expuso que la meta este año es reforestar 12 mil hectáreas y 20 mil hectáreas para el 2026; para ello se instalarán 10 viveros más en la entidad. En estas acciones, el Gobierno de Oaxaca ha destinado 283 millones de pesos.

En materia de sanidad, con una inversión de 19 millones de pesos, en 2025 se atiende un promedio de 9 mil hectáreas y se combate al insecto defoliador por tercer año consecutivo en las regiones: Sierra Sur, Costa, Mixteca y Sierra de Juárez; a través de un método innovador que emplea un dron.

En tanto, la entidad tiene el fondo concurrente más grande de México que se ejercerá de manera conjunta con la Comisión Natural Forestal (Conafor), para atender, en un inicio, 23 mil hectáreas en Valles Centrales, Sierra Sur y Cuenca del Papaloapan.

En el tema de protección y vigilancia agreste, así como el combate de incendios en estos espacios, Oaxaca es una de las entidades que más atención brinda a través de 21 brigadas. Este año, se sofocaron 187 incendios en coordinación con personas comuneras y autoridades municipales con una inversión de aproximadamente 55.5 millones de pesos.

En el marco de esta visita, a través de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), se mostraron los módulos de investigación de maíces nativos y del sistema milpa, que fortalece la calidad genética que se siembra en el estado.

El titular de la Sefader, Víctor López Leyva destacó la meta de 100 bancos comunitarios de semillas a instalar en el estado durante el próximo año y conservar la diversidad que tiene Oaxaca en plantas, que permitirá alcanzar la soberanía alimentaria.

