Mara Lezama celebra iniciativa ‘Viernes Muy Mexicano’ que impulsa el consumo local en Quintana Roo

Mara Lezama fue enlazada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, celebró la implementación de la iniciativa “Viernes Muy Mexicano”, impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y respaldada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como una estrategia para fortalecer la economía local.

En un enlace realizado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Lezama destacó que el programa ya es una realidad en el estado y cuenta con una amplia participación. “En Quintana Roo ya hay más de tres mil negocios registrados en esta primera edición y vamos por muchos más”, afirmó.

Desde #QuintanaRoo respaldamos el programa "Viernes muy Mexicano", para fomentar el orgullo de consumir productos locales. En el estado son más de 3 mil negocios que se han sumado, les invitamos a participar y seguir consumiendo local, porque ¡Lo hecho en México, lo hecho en… pic.twitter.com/kFdNWgsYhW — Mara Lezama (@MaraLezama) October 3, 2025

La mandataria estatal explicó que cada último viernes de mes se llevan a cabo jornadas de consumo local, en las que los comercios participantes ofrecen promociones, descuentos y experiencias para las familias. Estos establecimientos cuentan con un distintivo y un código QR que permite ubicarlos fácilmente.

La gobernadora subrayó que esta iniciativa representa beneficios para todos los sectores:

Esto significa más clientes, más empleo, más arraigo para quienes sostienen nuestra economía y, para las familias, mejores precios, experiencias cercanas y prosperidad compartida para nuestro país Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo



Asimismo, hizo un llamado a comercios, productores, artesanos, restaurantes, hoteles y emprendedores a sumarse a esta cruzada nacional. “Lo hecho en México, lo hecho en Quintana Roo, está muy bien hecho”, reiteró.

Finalmente, Lezama agradeció el respaldo de la Federación y felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por su primer año de gobierno.

