Asesinan a Jessica Luna Aguilera, excandidata municipal del PT en Veracruz

Jessica Flor Luna Aguilera, excandidata del Partido del Trabajo (PT) a presidencia municipal de Yanga, fue asesinada este lunes en un ataque directo en el municipio de Atoyac, en Veracruz.

De acuerdo con la prensa local, la petista fue interceptada por hombres armados que le cerraron el paso cuando se dirigía en su camioneta a recoger a su hija de la escuela.

Por el ataque, perdió el control del vehículo y se estrelló contra la barda de una escuela primaria. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), murió por heridas de arma de fuego.

Al respecto, la institución encabezada por Verónica Hernández Giadáns informó que se inició una carpeta de investigación y que autoridades federales y estatales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

FGE INFORMA QUE SE INVESTIGAN LOS HECHOS SUSCITADOS EN ATOYAC. pic.twitter.com/VVqlnXjdmO — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) October 6, 2025

Mientras tanto, la dirigencia estatal del PT condenó el “artero” asesinato y exigió a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para que el crimen “no quede impune”.

El partido recordó que Jessica Flor Luna Aguilera era abogada y ofrecía defensa legal gratuita a personas de escasos recursos.

“Exigimos justicia pronta y expedita por el atroz crimen contra la joven abogada y madre de familia, quien se destacó como candidata del PT en las pasadas elecciones y quedó en segundo lugar, tras una reñida votación", subrayó la organización política.

Condenamos el asesinato de la Lic. Jessica Luna Aguilera, excandidata y coordinadora municipal del municipio de Yanga Publicado por PT Veracruz en Lunes, 6 de octubre de 2025

La última publicación en redes sociales de Luna Aguilera fue el 21 de septiembre, cuando compartió en Facebook un video con la canción “Gimme Tha Power” de la banda Molotov, acompañado del mensaje:

“Cuando la Justicia esté garantizada al 100%, cuando el poder del más fuerte deje de oprimir al más débil y cuando se entienda que el dinero del gobierno es del pueblo, ese día habrá un verdadero cambio”.

El 25 de julio, medios locales reportaron el hallazgo del cuerpo de su hermano en las inmediaciones de la carretera federal 190, en Puebla. Desde entonces, la abogada mantenía en su perfil de Facebook un lazo negro como símbolo de luto.

Persiste la violencia política en Veracruz

Este año, el repunte de violencia política marcó la renovación de las 212 presidencias municipales en el estado de Veracruz.

Apenas un mes atrás, fueron localizados los restos de Ramón Valencia Pérez, excandidato de Morena al municipio de Coxquihui reportado como desaparecido desde el 9 de septiembre, cuando sujetos armados lo secuestraron en Sabaneta, al norte de Veracruz.

Su padre, Germán Anuar Valencia Delgado, fue asesinado el 29 de abril, justo antes del arranque de las campañas electorales en el estado. Por el homicidio, fue detenido Carlos Alberto “N”, tío del entonces candidato del PAN a Coxquihui, Lauro Becerra García.

Becerra García, quien resultó electo en las elecciones del 1 de junio, también fue víctima de un ataque con drones y explosivos en su vivienda, registrado el 10 de septiembre.

La noche del 11 de mayo, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez fue asesinada durante un acto de campaña.

Por el ataque armado, en el que también fueron asesinadas otras cuatro personas, fueron detenidos Asai Antonio “N” y Domingo “N”, quien también estaría relacionado con el asesinato del exalcalde de Texistepec, Saul Reyes Rodríguez, ocurrido en 2022.

▶ #Video | La violencia golpea la política en Veracruz. Yesenia Lara, candidata de Morena en Texistepec, pierde la vida. Ella realizaba actividades de campaña cuando ocurrió el fatal ataque



📹: Yesenia Lara Gutiérrez pic.twitter.com/U28kYyD4Cq — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 12, 2025

De acuerdo con la consultoría Integralia, en el primer semestre de este año se reportaron 112 homicidios de carácter político, de un total de 253 incidentes de violencia política a nivel nacional.

Guerrero, Veracruz y Oaxaca encabezan la lista con 21, 16 y 13 homicidios, respectivamente. Morena es el partido que concentró el mayor número de casos en Veracruz , con 26 incidentes de violencia política, como amenazas, homicidios, atentados con arma de fuego, secuestros, desapariciones y otros delitos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr