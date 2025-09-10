Restos hallados en Coxquihui son de excandidato morenista

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que el excandidato de Morena a la alcaldía de a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia Pérez, es es una de las víctimas cuyos restos humanos fueron abandonados en el puente de la localidad de Oriente Mediodía, en el municipio de Espinal.

Ramón Valencia estaba reportado como desaparecido desde el pasado 9 de septiembre, cuando sujetos armados lo secuestraron en la localidad de Sabaneta, en la zona norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con medios locales los restos del morenista fueron localizados en las inmediaciones de una base local de taxis, hasta donde arribaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y la Policía Municipal de Espinal.

En un breve comunicado la Fiscalía informó que un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que los restos pertenecen a dos víctimas, una de ellas es Ramón Valencia y la segunda víctima permanece en calidad de no identificada.

Además, se informó que se continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y que no haya impunidad.

Ramon Valencia Pérez asumió la candidatura por morena al municipio de Coxquihui tras la muerte de su padre Anuar Valencia Delgado, quien fue asesinado el pasado 29 de mayo de 2025, justo antes de iniciar la campaña electoral.

En aquel entonces después de la muerte de Anuar Valencia, la Fiscalía de Veracruz informó que detuvo a Carlos Alberto “N”, señalado como probable responsable del homicidio.

Tiempo después se dio a conocer que Carlos Alberto “N” es tío de Lauro Becerra, ex candidato del PAN y presidente electo municipal de Coxquihui. Tras la detención, el político panista defendió la honestidad de su familiar y aseguró que fue detenido de manera ilegal.

De acuerdo con medios locales la tarde de este miércoles 10 de septiembre, sujetos armados dispararon hacia la casa donde vive el alcalde electo, Lauro Becerra García.

La balacera se reportó en el centro de Coxquihui a dos cuadras del Palacio Municipal aproximadamente a las 11:00 horas y antes de darse a conocer la muerte de Ramón Valencia. La balacera dejó como saldo un comerciante muerto.

