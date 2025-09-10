Sigue búsqueda de morenista secuestrado

El excandidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, Veracruz, Ramón Valencia Pérez, fue secuestrado en la localidad de Sabaneta, en la zona norte de Veracruz, por lo que siguen las labores de búsqueda.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió a la altura del puente de Sabaneta, cuando sujetos armados se llevaron al político lo que ocasionó que sus escoltas se enfrentaran a balazos con los secuestradores para evitar el plagio.

Al lugar arribaron elementos del Ejército y de la Fiscalía de Veracruz, quienes localizaron rastros de sangre y una gorra tirada, por lo que se presume que hubo personas heridas.

El Tip: En junio, Morena perdió en los municipios de Coxquihui y Texistepec, donde los aspirantes originales fueron asesinados.

La Fiscalía local precisó en un comunicado que abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Tuxpan, “con motivo de la probable privación de la libertad de una víctima, ocurrida el día de hoy en la localidad de Sabaneta”.

La autoridad además detalló que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, policías ministeriales, en coordinación con fuerzas federales y elementos de Seguridad Pública, llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Valencia Pérez asumió la candidatura por Morena para Coxquihui tras el asesinato de su padre, Anuar Valencia Delgado, el pasado 29 de mayo de 2025, justo antes de iniciar la campaña electoral.

19 investigaciones por secuestro registra la Fiscalía de Veracruz en 2025 zona verde

Después del crimen del excandidato morenista, la Fiscalía de Veracruz informó que detuvo a Carlos Alberto “N”, señalado como probable responsable de los delitos de homicidio doloso calificado en contra de Anuar Valencia.

Luego de la desaparición de Valencia Pérez, el presidente municipal de Coxquihui, Juan Pablo Gómez, tomó la decisión de cancelar la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile conmemorativo del 16 de septiembre.