Impulsa Gobierno de Sinaloa el turismo y economía con ‘Vámonos pa’ Altata’; estima derrama económica de más de 1 mdp

La Bahía de Altata se convirtió este domingo en un punto de encuentro para más de 2 mil 500 personas que disfrutaron de una jornada de música y diversión.

A través del programa “Vámonos pa’ Altata. La mesa está servida”, realizado en coordinación con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura, el Ayuntamiento de Navolato, el Instituto Municipal de la Juventud de Navolato y la Promotora de Turismo para la Bahía de Altata, el puerto sinaloense vivió una importante reactivación turística y económica, mostrando lo mejor que tiene Sinaloa, la calidez de su gente.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, celebró que las familias sinaloenses hayan formado parte de este evento.

“Se trata de un plan que viene a reactivar la economía del lugar, así como a provocar oportunidades para que las y los visitantes que gusten venir a la bahía de Altata cuenten con opciones de disfrutar un día placentero con su familia, además de la seguridad que se brinda de manera interinstitucional con el programa Ruta Segura”, señaló.

La funcionaria estatal, junto al alcalde de Navolato, Jorge Bojórquez, encabezaron la jornada, acompañando a los visitantes durante las actividades culturales y recreativas, que incluyeron la actuación de payasos, danza folclórica y la actuación del grupo Los Kalis y Banda Zarape, además de la exquisita gastronomía que ofrecen los restaurantes del lugar, con lo que se tuvo una derrama económica estimada de un millón 100 mil pesos.

Bahía de Altata. ı Foto: Gobierno de Sinaloa.

“La reactivación turística de esta hermosa bahía de Altata es el objetivo, este tipo de eventos vienen a crear confianza, a traer turismo y a que todos disfrutemos de Altata, sus playas, gastronomía y de la gente, que está feliz de atendernos”, apuntó.

El movimiento en la Bahía de Altata comenzó desde temprana hora con la presencia de más de 150 bikers y 50 vochos que llegaron a disfrutar de todo lo que ofrece el puerto sinaloense.

Este domingo también se realizó la ruta Culiacan-Altata, del programa Enamórate de Sinaloa, de la Secretaría de Turismo, que movilizó a más de 500 personas desde Culiacán.

“Se trata de un programa en el que hacemos rutas o circuitos en todo el estado y hemos tenido más de 5 mil viajeros desde que lo lanzamos en mayo pasado a la fecha y bueno desde Culiacán, cada fin de semana estamos viniendo a Altata todos los domingos, en punto de las 11:00 de la mañana sale la ruta desde la Catedral de Culiacán”, enfatizó.

Sosa Osuna reiteró que, por petición del Gobernador Rubén Rocha Moya, hasta el último fin de semana de diciembre operará la ruta Culiacán- Altata, del programa Enamórate de Sinaloa, además de continuar con una campaña de promoción para aumentar el turismo en el destino.

“Estamos muy contentos con el éxito que ha tenido el Enamórate de Sinaloa, que favorece a los prestadores de servicios turísticos, a toda la cadena de valor, que son beneficiados con este programa de turismo con sentido social”, puntualizó.

