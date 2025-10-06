Sergio Maya, la voz de Hidalgo que canta por la paz.

Elegido por el público como la mejor interpretación, Sergio Maya, joven cantautor hidalguense originario de Tula de Allende, se alzó como el gran ganador del certamen “México Canta por la Paz y Contra las Adicciones”, impulsado por el Gobierno de México para transformar las narrativas de la música tradicional mexicana y promover mensajes positivos entre la juventud.

La gran final se celebró en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde participaron jóvenes talentos de México y Estados Unidos, en un esfuerzo por fortalecer la hermandad cultural a través de la música. El evento, transmitido en vivo por la televisión pública mexicana, registró más de 220 mil votos del público.

Durante el concurso también fueron reconocidas Carmen María González, con el premio a la mejor composición por “Tanto para nada”, y Galia Siurob, quien obtuvo el galardón del jurado del Consejo Mexicano de la Música, destacando la autenticidad y la creatividad de una nueva generación de artistas que apuestan por un mensaje de esperanza.

“Con amor, podemos cantarle a la esperanza y al México que todos queremos construir”, expresó Sergio Maya durante la conferencia de prensa posterior, acompañado por sus compañeros finalistas y por la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza.

Los ganadores obtuvieron contratos con editoras nacionales, transnacionales o independientes, mientras que el reconocimiento del Consejo contempla la producción de un LP con 12 canciones.

El concurso binacional @MexicoCanta_ por la Paz y contra las adicciones ya tiene a sus máximos representantes:

•Galia fue la elegida para obtener el premio que otorga el consejo

•Carmen María, con su canción “Tanto para nada”, obtuvo el premio a mejor composición

•Sergio Maya… pic.twitter.com/cSTHZbojAX — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) October 6, 2025

Para Neyda Naranjo Baltazar, secretaria de Cultura de Hidalgo, quien acompañó al joven en la final en representación del gobernador Julio Menchaca, el triunfo de Sergio es motivo de orgullo para todo el estado: “Su victoria es un recordatorio del poder transformador de la cultura y un ejemplo del talento que florece en Hidalgo”, afirmó.

A sus 21 años, Sergio Maya Hernández ya cuenta con una destacada trayectoria artística. Además de su talento musical, es actor de doblaje y ha dado voz a personajes como Tetsuya Kuroko (Kuroko no Basket), Kion (La Guardia del León), y Scott Denoga (¡Hailey está en ello!).

Su proyección artística comenzó a los 12 años, cuando interpretó a Simba cachorro en la puesta en escena El Rey León, junto a Carlos Rivera. Desde entonces, su voz ha formado parte de películas, series, documentales y videojuegos, consolidando una carrera versátil y prometedora.

Con su triunfo en México Canta por la Paz y Contra las Adicciones, Sergio Maya representa una nueva generación de artistas mexicanos que elevan su voz para construir un país con esperanza, unidad y sin violencia.

