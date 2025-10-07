"Hay una gran sinergia", dice

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez representan lo mejor del movimiento, afirma Horacio Duarte

El Secretario General de Gobierno del estado, Horacio Duarte, acudió a comparecer ante el Congreso del Estado de México

La Razón Online

Tras asistir a su comparecencia en el Congreso del Estado de México, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora DelfinaGómez, representan lo mejor del movimiento y son dignas herederas del obradorismo.

Señaló que esta buena relación ha pasado a los hechos con acciones como el Plan Oriente, las visitas permanentes de Sheinbaum al Estado de México, así como acciones y proyectos que se trabajan en coordinación.

“Hay una gran sinergia entre la Gobernadora y la Presidenta de México, creo que, el hecho de ser dos mujeres que vienen del movimiento, hace que se note más cómo hay una gran identificación“, sostuvo en entrevista.

Esto después de que durante su comparecencia, señalara que es tiempo de cerrar filas en torno a la Gobernadora Delfina Gómez y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es importante recalcar, sobre todo a quienes militamos en el humanismo mexicano, que en el Estado de México hay un solo equipo: el equipo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez“, declaró Duarte Olivares.

Cabe resaltar que, en días recientes, desde Acolman y Chicoloapan, el funcionario hizo el mismo llamado a la militancia: les recordó que solo existe un solo equipo de trabajo y no hay espacio para las divisiones.

