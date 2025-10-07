Impactantes olas de hasta casi tres metros azotan Puerto Vallarta por el huracán Priscilla | VIDEO

El huracán Priscilla se acerca de manera lenta a Baja California Sur, y esto ha provocado lluvias intensas, fuertes vientos y oleajes inmensos en varios estados del país.

Por la tarde de este martes las redes sociales se inundaron de videos compartidos por usuarios en los que se puede observar el impactante tamaño que han alcanzado las olas en Puerto Vallarta, Jalisco.

Estas olas, de hasta casi tres metros, azotaron en la costa de Puerto Vallarta, y debido a su gran altura alcanzan a cubrir los edificios y la parte más alta de las palmeras que se ubican en la orilla de las playas.

Ante el incremento tan significativo del oleaje, el gobierno de Jalisco estableció bandera roja en todas las playas de Puerto Vallarta, así como recorridos preventivos por parte de elementos de Protección Civil.

Para evitar accidentes y salvaguardar la seguridad de las personas, se exhortó a quienes se encuentren en el área de la costa a seguir indicaciones de Protección Civil y evitar ingresar al mar.

Debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, asociados al huracán Priscilla, este martes se estableció bandera roja en las playas de Puerto Vallarta. pic.twitter.com/J4j2TxbzUU — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 7, 2025

¿Por qué hay olas tan grandes en Puerto Vallarta?

Durante la mañana, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó en su pronóstico que durante esta tarde se observaría oleaje de hasta 6.5 metros de altura en la costa de Baja California, así como olas de hasta 4 metros en la costa de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como olas de hasta 3 metros en las costas de Colima.

De igual manera, el SMN de la Conagua informó que esta condición de oleaje y vientos fuertes continuarán durante el miércoles 8 de octubre y el jueves 9 de octubre, debido al huracán Priscilla.

En el siguiente video compartido por el equipo de redes de observación del #SMNmx, se observa el #Oleaje que causa #Priscila en el malecón de Puerto Vallarta, #Jalisco. Se prevé que continúe durante las próximas horas pic.twitter.com/oqYdewoNMH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2025

En cuanto al pronóstico del viento, se espera que este miércoles alcance una racha de 60 hasta 80 kilómetros por hora en Baja California Sur, mientras que el jueves se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa de Baja California Sur.

Respecto al oleaje del miércoles, se espetan olas de 5 hasta 6 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan olas de entre 2.5 hasta 3.5 metros de altura.

Oleaje 8 de octubre ı Foto: SMN Conagua

El jueves se espera que las olas de las costas de Baja California Sur alcancen de 2.5 hasta 3.5 metros de altura, mientras que en Sinaloa, Nayarit y Jalisco se espera un oleaje de 1.5 hasta 2.5 metros de altura.

Por el momento, el huracán Priscila continúa en categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, por lo que se continuará con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país.