Huracán Priscilla EN VIVO: sigue aquí el avance del huracán sobre la costa de México

Te decimos dónde ver EN VIVO el avance del huracán Priscilla.

Aunque estamos en el tercio final del año y se acercan las bajas temperaturas, la temporada de lluvias y huracanes aún no termina. Por ello, en México fuimos sorprendidos por otro sistema meteorológico, que se ha intensificado rápidamente y ha ocasionado fuertes lluvias: el huracán Priscilla.

Priscilla, que rápidamente se intensificó a Huracán Categoría 2, avanza sobre el Pacífico mexicano, lo cual provoca lluvias intensas en diferentes estados, además de riesgo de inundaciones y otras afectaciones.

#Priscilla se mantiene como #Huracán de categoría 2, y se ubica a 340 km al sur-sureste de Cabo san Lucas, #BajaCaliforniaSur. Seguirán las precipitaciones en Baja California Sur, #Sinaloa, #Nayarit, #Jalisco y #Colima por este sistema pic.twitter.com/7jqV9tEx3O — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2025

Por lo anterior, autoridades mexicanas mantienen un monitoreo constante de éste y otros sistemas similares, los cuales, incluso, podrían impactar tierra, lo cual aumentaría su riesgo de precipitaciones e inundaciones.

Es posible seguir en vivo el avance del huracán Priscilla, además, por supuesto, de revisar las actualizaciones más recientes en tiempo real.

¿Dónde seguir el avance del huracán Priscilla EN VIVO?

El huracán Priscilla se formó la semana pasada sobre el Pacífico mexicano y rápidamente pasó de tormenta tropical a Huracán Categoría 2, por lo que autoridades nacionales han intensificado su vigilancia con el objetivo de prever posibles emergencias.

Imagen satelital del Huracán Priscilla. ı Foto: Centro Nacional de Huracanes de EU (HNC)

Por ello, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva un monitoreo diario de las lluvias que provocará el avance de este sistema meteorológico en nuestro país, así como de su ubicación con respecto a las costas nacionales.

Sin embargo, un medio por el cual puedes apreciar el avance en tiempo real del huracán Priscilla es mediante la plataforma Zoom Earth, la cual ofrece también una explicación detallada de cómo se mueve este sistema meteorológico. Síguelo en ESTE ENLACE.

Así se ve el seguimiento EN VIVO del huracán Priscilla, transmitido vía Zoom Earth. ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué estados son los más afectados por Priscilla?

Priscilla avanza sobre el Pacífico mexicano, desde el norte hasta el sur. Así, por lo menos 11 estados podrían verse afectados:

Baja California Sur en el sur

Sinaloa en el centro y sur

Nayarit en el norte y centro

Oaxaca en el norte y este

Chiapas

Puebla en el este

Veracruz en la costa y el sur

Tabasco

Campeche en el este y suroeste

Yucatán en el sur

Quintana Roo en el este, centro y sur

Por lo anterior, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pidió estar pendiente de sus canales oficiales, ante posibles cambios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am