Huracán Priscilla se intensifica a categoría 2

En las primeras horas de este martes, el huracán Priscilla que avanza sobre el Océano Pacífico, paralelo a las costas mexicanas, se intensificó a categoría 2.

A las 06:00 horas, su centro se localizó aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora.

Derivado de esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que habrá lluvias intensas en el sur de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa y el norte y el centro de Nayarit; fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Jalisco, y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán.

Asimismo, se prevé oleaje de 5 a 6 metros de altura en el sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Por lo anterior, se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Las autoridades alertaron precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhortó a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

