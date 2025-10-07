‘Me mataron, cuida a mis niños’: Hombre es atacado a balazos cuando transmitía en vivo | VIDEO

Un hombre identificado como Guadalupe “N” fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo a través de Facebook en la comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la víctima se encontraba en la entrada de la comunidad, a la altura del campo deportivo, denunciando el mal estado de los caminos y los baches que afectan el acceso.

Durante la transmisión, Guadalupe “N” mostraba con detalle los daños en la carretera y hacía un llamado a las autoridades municipales y estatales para que se atendiera la situación.

En el video, se le observa señalando los baches más grandes y expresando la necesidad de que se reparara la vialidad, recordando que, pese a múltiples solicitudes y quejas de la comunidad, no se había recibido respuesta alguna.

Mientras denunciaba los baches en una transmisión en vivo, un sujeto fue baleado desde una motocicleta en Urireo, Salvatierra, Guanajuato.



Mientras hablaba con la cámara e invitaba a los vecinos a colaborar para mejorar las condiciones del camino, sujetos armados se acercaron y comenzaron a dispararle. El ataque quedó registrado en la transmisión en vivo, captando momentos de pánico y desesperación. En la grabación, se le escucha pedir que “cuiden a sus hijos” antes de que los vecinos y familiares llegaran para auxiliarlo.

Minutos después del incidente, elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y aseguraron la zona. Paramédicos trasladaron al lesionado a un hospital cercano, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del ataque armado.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron al ataque, aunque se investiga si está relacionado con las denuncias públicas de Guadalupe “N” sobre la infraestructura vial de Urireo.

Guadalupe “N” era conocido en la comunidad por ser dueño de la heladeria Nico y por su participación activa en asuntos comunitarios.

A través de sus redes sociales, había solicitado apoyo de los vecinos para bachear las calles de la localidad, lo que refleja su compromiso con la mejora del entorno urbano pese a la falta de respuesta de las autoridades. Este hecho ha generado conmoción entre los habitantes de Urireo y la región, quienes condenan la violencia y exigen justicia.

Las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona y reiteran su compromiso de esclarecer el ataque, así como de garantizar la seguridad de los ciudadanos que buscan mejorar la comunidad a través de acciones pacíficas.

Hombre recibe balazos en plena transmisión en vivo por Facebook ı Foto: Gobierno Salvatierra

MSL