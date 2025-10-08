ASEH alerta por llamadas para extorsionar a funcionarios en Hidalgo

Instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en una fotografía ilustrativa.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) se deslindó este miércoles de llamadas telefónicas a su nombre reportadas en días pasados para extorsionar a funcionarios estatales.

En un comunicado, el órgano identificó a los responsables como un grupo de extorsionadores que opera fuera de Hidalgo, que suplantaron su identidad para solicitar dinero a secretarías, municipios, organismos paraestatales y paramunicipales.

Al respecto, sugirió denunciar llamadas de extorsión al número telefónico 089, que forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada por el Gobierno Federal.

“Evitemos ser sorprendidos y frenemos juntos el avance de este delito en Hidalgo. Juntos contra la extorsión: tu denuncia fortalece la integridad institucional”, añadió la ASEH.

