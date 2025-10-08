Más de 157 mil hogares se quedan sin luz por intensa tormenta en Chiapas

Más de 157 mil hogares se quedaron sin electricidad tras la caída de una torre de transmisión

Una intensa tormenta azotó el estado de Chiapas el pasado 7 de octubre de 2025, dejando a su paso una estela de daños significativos y afectando a más de 157 mil hogares en la región Meseta Comiteca-Tojolabal.

La fuerza del viento y la lluvia provocó el colapso de una torre de transmisión eléctrica en la comunidad López Hernández, municipio de Venustiano Carranza, interrumpiendo el suministro de energía en varias localidades, incluidas Comitán, Las Margaritas y La Trinitaria.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, para la mañana del 8 de octubre, se había logrado restablecer aproximadamente el 30% del servicio en las zonas afectadas.

Asimismo, informó que los equipos técnicos continúan trabajando de manera intensiva para devolver la electricidad a la totalidad de los hogares, enfrentando condiciones climáticas adversas que dificultan las labores de reparación.

CFE informa:

Se tiene identificada falla en el suministro de energía en Comitán, Margarita y Trinitaria, Chiapas. Personal de CFE se encuentra atendiendo la situación para el restablecimiento del servicio lo más pronto posible.



Continuaremos informando por los canales… — CFEmx (@CFEmx) October 8, 2025

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, aseguró que las autoridades estatales mantienen un operativo constante de vigilancia y apoyo a las comunidades más vulnerables. “Estamos coordinando esfuerzos con Protección Civil para garantizar la seguridad de las familias y atender cualquier situación de emergencia derivada de esta tormenta”, declaró el mandatario.

Desde Protección Civil, estamos realizando la quinta sesión del Comité Estatal de Emergencias para coordinar acciones que garanticen la seguridad de la población. Hasta el momento, 20 municipios han sido afectados por las lluvias y más de 157 mil habitantes se encuentran sin… pic.twitter.com/oW54BSWa1r — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) October 8, 2025

Las lluvias no solo provocaron cortes de electricidad, sino que también ocasionaron daños en más de 240 viviendas distribuidas en al menos 21 municipios, dejando a cientos de familias desplazadas en refugios temporales.

Protección Civil advirtió que el estado debe permanecer alerta debido a una baja presión en el Pacífico, frente a las costas del sur de México, con posibilidad de evolucionar a un fenómeno ciclónico en las próximas horas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de medios oficiales y acatar las indicaciones de seguridad, incluyendo evitar transitar por zonas inundadas, asegurar bienes y suministros esenciales, y seguir protocolos de evacuación si se consideran necesarios.

La tormenta también provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en distintos municipios, complicando la movilidad y aumentando los riesgos para los habitantes de las áreas más afectadas. Equipos de rescate y brigadas de emergencia trabajan en coordinación con autoridades locales para evaluar daños, prestar asistencia y garantizar que las familias desplazadas puedan regresar a sus viviendas de forma segura.

Este evento meteorológico subraya la importancia de la preparación ante fenómenos naturales y la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica y de protección civil en zonas vulnerables. Mientras tanto, la CFE y las autoridades locales continúan desplegando todos sus recursos para restablecer la normalidad en Chiapas y asegurar la protección de sus habitantes frente a nuevas contingencias.

MSL