Mujer es atacada por jauría en Ixtapaluca; vecinos alertan sobre más agresiones | VIDEO

Vecinos denuncian que la jauría recorre la zona desde hace meses sin que el municipio actúe.

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada por una jauría de perros en la Unidad Habitacional Palmas 1, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

El hecho, registrado la mañana del miércoles y captado por cámaras de seguridad, ha causado gran indignación entre los habitantes, quienes denuncian que este tipo de incidentes se han vuelto frecuentes en la zona.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando la mujer caminaba por una glorieta dentro del conjunto habitacional.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo al menos siete perros rodean a la víctima y comienzan a morderla repetidamente. Pese a sus intentos por defenderse, la mujer cae al suelo mientras los animales continúan la agresión.

Una mujer fue atacada por una jauría de perros callejeros, en Palmas 1 #Ixtapaluca.

Momentos después, un automovilista que circulaba por el lugar se detuvo para ahuyentar a los perros y auxiliar a la víctima, quien logró ponerse de pie y caminar hasta el vehículo, visiblemente herida.

Vecinos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, y la mujer fue trasladada a un hospital con mordeduras en brazos, piernas y rostro, según informaron.

Medios de comunicación confirmaron que los animales pertenecen a una jauría que deambula habitualmente por la zona. Habitantes del fraccionamiento aseguran que han presentado múltiples reportes ante las autoridades municipales debido al peligro que representan los perros callejeros, pero no han recibido respuesta ni acciones concretas.

“Llevamos meses pidiendo que los capturen o que se realicen campañas de esterilización, pero nadie hace nada. Ya ha habido otros ataques”, relató una vecina del lugar.

Hasta el momento, el gobierno municipal de Ixtapaluca no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni sobre las medidas que adoptará para atender el problema. Sin embargo, organizaciones de protección animal han hecho un llamado a actuar de manera responsable, solicitando que se implementen programas de rescate y adopción, en lugar de optar por el sacrificio de los animales.

La comunidad espera que el caso impulse acciones urgentes de control y bienestar animal, ante el temor de que se repitan episodios similares.

