Eneyda Rocha inaugura clínica reconstructiva de mama en el Hospital General de Culiacán IMSS-Bienestar.

La presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, inauguró esta mañana una nueva área destinada brindar servicio de cirugía plástica reconstructiva en el Hospital General de Culiacán IMSS-Bienestar, “Dr. Bernardo J. Gastélum”, cuyo objetivo principal es atender de manera inmediata a mujeres que hayan perdido su seno a causa de cáncer de mama.

La Clínica Reconstructiva de Mama tiene el objetivo de brindar atención especializada, integral, oportuna y de calidad en la evaluación y tratamiento reconstructivo en pacientes con secuelas por cáncer de mama, mediante un modelo multidisciplinario centrado en la paciente, conforme a los principios de equidad, universalidad y gratuidad del Gobierno del Estado de Sinaloa, DIF Sinaloa e IMSS-Bienestar.

Se realizará la detección temprana a pacientes con alta cobertura, se brindará atención médica, quirúrgica, psicológica y de trabajo social en una misma unidad, con estos servicios se pretende disminuir los tiempos de diagnóstico y de tratamiento reconstructivo final. La Clínica de Reconstrucción de Mama brindará opciones reconstructivas a mujeres mastectomizadas.

Durante el evento de inauguración y corte de listón, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz agradeció la iniciativa de un grupo de cirujanos plásticos que le presentaron hace 4 años para realizar esta jornada, la cual ya es uno de los principales programas de DIF Sinaloa, además se congratuló del apoyo y empatía que se ha recibido por parte de los equipos médicos y el personal administrativo del Hospital Civil de Culiacán, Hospital General de Culiacán y Hospital General de Los Mochis.

Destacó, que esta Clínica Reconstructiva de Mama, es iniciativa de Rafaela Martínez, la cual fue respaldada por directivos del Hospital General de Culiacán y representa un avance significativo en la atención integral a las pacientes fueron diagnosticadas con cáncer de mama, enfermedad que no sólo las afecta a ellas si no a toda la familia.

— Eneyda Rocha (@EneydaRocha) October 10, 2025

“Con la apertura de estos espacios reafirmamos nuestro compromiso en la atención a la salud, la dignidad de las personas y el bienestar de la población, este es un espacio que le va a dar sonrisa a muchísimas mujeres, que les va a regresar la seguridad a quienes están siendo diagnosticadas, a esas 800 mujeres que cada año son diagnosticadas con cáncer de mama, sepan que no están solas, que hay todo un equipo multidisciplinario, muy capaz, tanto en sus conocimientos como en su amor al prójimo que las van a recibir con mucho cariño y las van a atender a ellas y sus familias, porque también se atiende el tema de la salud emocional”.

En su intervención, Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud y Director General de los servicios de Salud en Sinaloa expresó destacó el trabajo diario enfocado en atender a las mujeres de Sinaloa como una estrategia del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Son acciones viables que sin duda van a devolver la sonrisa a tantas mujeres, felicidades, los invito a que sigamos trabajando y construyendo un mejor Sinaloa rescatando mujeres”.

Por su parte, Lucas Lugo Félix, Subdirector Médico del Hospital General IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastélum”, señaló que, dicho nosocomio es un “Un hospital de puertas abiertas dispuesto a colaborar en temas de salud”.

Finalmente, Rafaela Martínez Terrazas, Cirujana Titular de Residentes en Hospital General IMSS-Bienestar agradeció a Eneyda Rocha Ruiz por hacer posible el trabajo en equipo y recuperar la sonrisa de muchas mujeres.

“Los motivos de llevar a cabo esta clínica de cirugía plástica, están basados en poder dar atención a todas aquellas pacientes que no tienen acceso a servicios médicos y darles una oportunidad de que su mama sea reconstruida, es importante que sepan que es su derecho ser atendidas y recuperar al cien por ciento su salud y su cuerpo”.

Cabe destacar que las mujeres que requieran atención del programa gratuito de cirugías de reconstrucción de mama se hará de manera habitual, a través del registro en DIF Sinaloa o bien las que acudan para recibir atención en el Hospital General de Culiacán para lo cual sólo tienen que solicitar consulta en la recepción del hospital de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h.

Acompañaron a las autoridades al evento la Lic. Mercedes Ibarra Medina, Directora General del Sistema DIF Sinaloa, Everardo Quevedo Castro, Director General del Hospital Civil de Culiacán, Oswaldo Laguna Uriarte, Subdirector del Hospital Civil de Culiacán, equipo de residentes, médico y administrativo que atenderá en la Clínica Reconstructiva de Mama del Hospital General de Culiacán IMSS-Bienestar.

