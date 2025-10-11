Sube a 41 cifra de personas fallecidas por lluvias en cinco estados; hay 27 desaparecidos

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz, uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias.

Las fuertes lluvias registradas del 6 al 9 de octubre en cinco estados del país han dejado 41 personas fallecidas y 27 desaparecidas, según reporta la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los estados más afectados por las precipitaciones fueron Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Veracruz encabezó la lista de víctimas con 15 fallecidos, seguido de Hidalgo con 16, Puebla con 9 y Querétaro con 1.

Las autoridades estatales continúan con labores de búsqueda de las 27 personas aún no localizadas, con acompañamiento y apoyo a sus familias.

El Gobierno de México activó de manera inmediata los Planes DN-III-E y Marina, así como los planes de emergencia estatales y municipales, para garantizar una respuesta rápida ante la contingencia.

Se desplegaron 5,400 elementos del Plan DN-III-E, quienes instalaron albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí.

Asimismo, la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD) se mantiene en alerta con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras móviles y 48 plantas potabilizadoras de agua.

También se tienen listas 9,968 despensas y 117,000 litros de agua embotellada para atender prioritariamente a las comunidades más afectadas.

Municipios con mayores daños

Entre los municipios con mayores daños se encuentran Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán en Veracruz, y 37 municipios en Puebla, además de localidades de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

En paralelo, el restablecimiento de servicios estratégicos avanza. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que 320,386 usuarios resultaron afectados, de los cuales 241,052 ya cuentan con suministro eléctrico.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que 1,056 km de la red carretera federal presentaron afectaciones, de los cuales 664 km ya han sido rehabilitados.

Coordinación nacional ante la contingencia

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó al Comité Nacional de Protección Civil para evaluar avances y reforzar la coordinación ante la contingencia, con el objetivo de proteger la vida, el bienestar y la seguridad de las comunidades afectadas.

Este saldo de víctimas mortales y desaparecidos refleja la magnitud de la emergencia y la importancia de mantener las medidas preventivas y la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

