Deslave en autopista México - Toluca provoca caos vial | VIDEO

Un nuevo deslizamiento de tierra sobre la autopista México - Toluca alertó a los usuarios de la autopista y provocó caos vial, la tarde de este lunes 13 de octubre.

Medios locales informaron que, alrededor del mediodía de este lunes, se registró un deslave sobre la citada autopista, con dirección a la Ciudad de México, a un kilómetro de la caseta La Venta - La Marquesa.

La @SS_Edomex mediante el #C5 informa: #CierreVial sobre la Autopista México-Toluca, derivado un #Deslave registrado cerca de la caseta de cobro La Venta, Cuajimalpa dirección CDMX.



A través de imágenes difundidas vía redes sociales y medios digitales se aprecia la tierra desperdigada sobre el asfalto, con restos de vegetación, lo que complicó el avance de los vehículos.

Equipos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para atender la emergencia y restablecer la circulación.

Sin embargo, el deslave ocurrió en un horario de baja afluencia, por lo que, según reportes, el impacto en el tráfico fue menor que el que se ha registrado en incidentes similares.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México informó que se registra un cierre vial en el lugar del deslave, y pidió considerar rutas alternas, así como manejar con precaución.

Usuarios en redes sociales destacaron que una posible ruta alterna sería la carretera libre México - Toluca, así como el uso del Tren Interurbano, que conecta la Ciudad con el Estado de México y llega hasta la capital del mismo.

La semana pasada, el 7 de octubre, un deslave similar se registró en la misma autopista, alrededor de las 08:00 horas.

Al ser un horario de alta afluencia, el incidente impactó en los traslados matutinos que cientos de personas realizan por la México - Toluca, desde la Ciudad hasta el Estado de México.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

