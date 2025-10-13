‘Que me metan a la cárcel’: alcalde de Poza Rica admite que no se construyó el muro del Río Cazones

El alcalde de Poza Rica, Fernando 'El Pulpo’ Remes, se encuentra en el centro de la polémica luego de reconocer públicamente que no se terminó la construcción del muro de contención del Río Cazones, una obra para la que se habrían destinado 14 millones de pesos en 2023.

El tema salió a la luz después de que en redes sociales comenzó a circular un video del propio alcalde durante una reunión, en el que admite que el proyecto quedó detenido y lanza una declaración que generó indignación:

“Lo tienen parado, y ha de haber habido presupuesto para ello y se lo fregaron, ni modo. Están grabando, que me metan a la cárcel”, explicó.

Durante su intervención, Fernando Remes aseguró que “buscaría la manera” de retomar las obras en el hombro derecho del Río Cazones, aunque no precisó plazos ni fuentes de financiamiento para completar el muro.

La declaración del edil desató una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios exigieron una investigación por el presunto desvío de recursos públicos.

Mientras el video se viraliza, una segunda grabación circula, en la cual, pobladores de la zona de Poza Rica ‘corrieron’ al alcalde aventándole piedra y lodo a la camioneta en la que se transportaba, mientras realizaba un recorrido en la zona afectada.

En redes sociales, las expresiones van desde el sarcasmo hasta la indignación, recordando que Poza Rica ha sufrido recurrentes afectaciones inundaciones, especialmente durante temporadas de lluvias intensas, cosa que afirman, se pudo evitar.

Calles inundadas en Poza Rica, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

LMCT