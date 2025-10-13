Vecinos de Poza Rica ‘corren’ al alcalde Fernando Remes tras inundaciones | VIDEO

El alcalde de Poza Rica, Fernando Remes Garza, fue confrontado por habitantes del municipio veracruzano luego de las severas inundaciones que sufren en el estado de Veracruz.

En redes sociales se viralizó un video donde se observa al edil siendo 'insultado’ y agredido con piedras y lodo abordo de su camioneta, mientras realizaba una visita a la zona afectada, por vecinos que lo acusan de no haber emitido alertas a tiempo para proteger a la población.

Durante un recorrido por las zonas afectadas, el funcionario ofreció declaraciones a medios de comunicación en las que atribuyó parte de los daños a la acumulación de basura.

Estas declaraciones enfurecieron aún más a los pobladores, inclusive en algunos videos se escucha a los afectados decir que lo sucedido no fue su culpa.

Así reciben al presidente municipal de #PozaRica, Fernando Luis Remes Garza, con reclamos, gritos, apedreando su camioneta de lujo y lanzándole objetos. pic.twitter.com/vEpBgWcr47 — Quadratín Edomex (@QuadratinEdomex) October 13, 2025

Vecinos reclaman al edil, lanzando frases como “bájate de la camioneta” y “gracias por el parque acuático”, en tono sarcástico. Los habitantes también denunciaron la falta de obras pluviales y señalaron que las inundaciones son recurrentes cada temporada de lluvias debido a la deficiente infraestructura.

Entre los reclamos, exigieron al alcalde atención urgente a las colonias afectadas, pues aseguran que las autoridades municipales han ignorado los llamados de ayuda y las advertencias previas.

Durante el fin de semana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo visitó las zonas afectadas. En el estado de Veracruz informó que este lunes iniciarían las labores de limpieza y censo de las familias damnificadas.

“A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población”, puntualizó.

Inundaciones en Veracruz, por fuertes lluvias, dejaron devastación en el estado. ı Foto: Cuartoscuro

