Romina Contreras es la Consejera Nacional más votada por panistas en Edomex

Durante la XXVIII Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, fue la candidata a consejera nacional más votada por los panistas mexiquenses, de cara al próximo Consejo Nacional de este instituto político, a celebrarse el próximo 18 de octubre.

Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, recibe el respaldo de panistas del Estado de México. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

En la Asamblea Nacional, celebrada en la Unidad Cultural del SNTE, en Zinacantepec, los delegados mexiquenses, que previamente fueron insaculados en las asambleas municipales celebradas en los últimos meses, eligieron a los 57 consejeros que representarán al Estado de México en los Consejos Nacional y Estatal, en donde se llevarán a cabo reformas a los estatutos de Acción Nacional, con el fin de renovar la imagen y los postulados del partido, para acercarlo aún más a la ciudadanía.

Delegados del PAN Edomex eligen a sus 57 consejeros estatales en la asamblea celebrada en Zinacantepec. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

En este ejercicio, encabezado por el presidente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, más de dos mil 150 delegadas y delegados eligieron a la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, para representarlos ante todo el país, con lo que se reafirma su liderazgo y se respalda el trabajo 24/7 que ha llevado a cabo en este municipio para que siga avanzando, situándose como una de las cinco mejores presidentas municipales en el país y de Acción Nacional.

La alcaldesa Romina Contreras afianza su liderazgo al ser la panista mexiquense más votada para consejera nacional. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

El presidente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, indicó que la Asamblea Estatal es un espacio en el que los panistas reafirman su convicción, valores y el compromiso de seguir construyendo una mejor entidad, por lo que agradeció a todos los delegados que participaron con entusiasmo, haciendo más grande y fuerte a Acción Nacional.

