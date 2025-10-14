Denuncian en Chiapas ataques contra activistas

El activista, Luis Villagran, muestra la indagatoria contra él por supuesta delincuencia organizada, en agosto.

Diversas organizaciones que conforman el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denunciaron que entre enero de 2024 y mediados de 2025 documentaron 156 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chiapas.

Mediante un comunicado, los activistas indicaron que entre la violencia registrada hay cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por su labor.

El Tip: Las autoridades educativas de Chiapas anunciaron la suspensión de clases en distintos municipios de la entidad luego de los narcobloqueos registrados.

Entre los principales ataques están intimidaciones, difamaciones, actos de vigilancia y ataques armados por parte de grupos del crimen organizado como fuerzas de seguridad estatales.

Ejemplo de lo anterior, indicaron, es la masacre de Nueva Morelia, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez y los golpes contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal.

También denunciaron que el allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), volvió “a evidenciar el hostigamiento sistemático que enfrenta esta organización, referente clave en la defensa de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables”.

4 asesinatos de defensores de Derechos Humanos y periodistas se han registrado

En un comunicado señalaron que en Chiapas, a pesar del discurso oficial de “pacificación” impulsado por el gobierno estatal que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, “la realidad en la entidad muestra desafíos alarmantes de las condiciones de seguridad y derechos humanos”.

Ayer, medios estatales informaron sobre distintos narcobloqueos en Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, así como diversos vehículos incendiados.