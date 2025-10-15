Libia Dennise García entabla diálogo con Segob y Sader ante bloqueos carreteros en Guanajuato

En el marco del Paro Nacional de Productores, diversas organizaciones del sector agropecuario mantienen bloqueos en seis puntos de carreteras federales en Guanajuato, ubicados en los municipios de Pénjamo, Abasolo, Irapuato, Pueblo Nuevo y Cuéramaro.

Estas manifestaciones han generado afectaciones en la circulación de vehículos, aunque las autoridades locales trabajan para garantizar el libre tránsito y la seguridad de los automovilistas.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, expresó su respaldo al campo guanajuatense, destacando que “el campo es una de las grandes fortalezas de Guanajuato, y siempre estaremos del lado de quienes lo trabajan con esfuerzo y orgullo”.

La mandataria indicó que, dado que las demandas de los productores corresponden a competencias federales, el gobierno estatal busca fungir como vínculo cercano con las autoridades nacionales para garantizar que las necesidades del sector sean escuchadas y atendidas.

En este sentido, García Muñoz Ledo ha entablado comunicación con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué, para coordinar acciones que atiendan las demandas de los productores.

Entre las principales exigencias se encuentran precios de garantía justos para maíz y sorgo, el pago de adeudos pendientes, la regulación de importaciones de granos y el acceso a financiamiento a través de una banca nacional de crédito agropecuario.

Para garantizar la seguridad y el libre tránsito en los puntos de bloqueo, la Fuerza de Seguridad Pública del Estado (FSPE) mantiene presencia preventiva, asegurando el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

Asimismo, las autoridades han recomendado a los automovilistas utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de seguridad mientras se mantienen las negociaciones.

El gobierno estatal ha subrayado que estas acciones buscan equilibrar el derecho de los productores a manifestarse con la necesidad de mantener la paz social y la circulación segura en las carreteras federales.

La coordinación interinstitucional entre autoridades locales y federales se considera clave para lograr un diálogo constructivo que permita atender las necesidades del campo guanajuatense sin afectar a la población en general.

Asimismo, se busca garantizar que los productores sean escuchados y que sus demandas sean canalizadas de manera efectiva, mientras se mantiene la seguridad y la tranquilidad en la región.

