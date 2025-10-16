Hubo ajuste de cuentas en 60 cuerpos hallados en Sonora

La Fiscalía de Justicia del estado de Sonora informó que de acuerdo con las investigaciones, los 60 cuerpos localizados en enero pasado en un predio desértico sobre la carretera 26 al poniente de Hermosillo, fueron privados de la vida por un ajuste de cuentas del crimen organizado.

“Cabe señalar que las investigaciones han llevado a determinar que los fallecidos fueron privados de la vida por ajustes de cuentas del crimen organizado, asimismo como se informó, se ha logrado la identificación a través de la prueba científica de todas y cada una de las víctimas quienes ya fueron entregadas a sus familias”, indicó.

5 detenidos por restos hallados en 35 fosas clandestinas

Explicó que hasta el momento, por los hechos ocurridos entre los meses de enero y febrero han sido detenidas cinco personas: Sergio Andrés “N”, Roberto “N”, Ángel Ubaldo “N”, Jesús José “N” alias El Siete y Daniel Antonio “N”.

Asimismo, la Fiscalía tiene órdenes de aprehensión contra otras dos personas vinculadas al grupo delictivo Los Salazar, responsables de los crímenes y de ocultar los cuerpos en el cementerio clandestino, hasta ahora prófugas.

Los cuerpos fueron hallados en 35 fosas clandestinas por el colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora.