Claudia Sheinbaum ha apoyado fuertemente a Querétaro, agradece gobernador Mauricio Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo recibido durante la contingencia por las lluvias atípicas de la semana pasada, principalmente a la Secretaría de la Defensa (Defensa), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y todo el Gabinete que siempre está pendiente de las necesidades de este estado.

“Sigo muy agradecido con usted y con todo su equipo por todo el apoyo que hemos sentido las y los queretanos. Muchas gracias, Presidenta”, expresó.

Reportó que al corte del 17 de octubre todas las comunidades tienen suministro de energía eléctrica, ya hay acceso a las 13 comunidades que no tenían agua, 32 escuelas con daños estructurales y 228 kilómetros de carreteras afectadas.

am