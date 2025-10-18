Arranca Bedolla en Michoacán consulta pública para revisión del T-MEC

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante el arranque del Foro Regional de Consulta Pública del T-MEC en Morelia.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puso en marcha el Foro Regional de Consulta Pública del T-MEC, donde integrantes del sector empresarial y productivo del estado aportan propuestas que contribuyan a construir un mejor tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estas mesas de trabajo, que se realizan en todo el país, servirán para revisar el funcionamiento del T-MEC con los sectores estratégicos de mayor producción en México, como el metalmecánico, automotriz, agropecuario, de logística y ferroviario.

Autoridades y representantes del sector productivo de Michoacán en las mesas de trabajo para la revisión del T-MEC. ı Foto: Gobierno Michoacán

“Hay una decisión firme y enfática de la mandataria federal de que es conveniente, como socios: Estados Unidos, Canadá y México, tener un T-MEC que beneficie trilateralmente, que ha alentado la economía en los tres países, al ser la asociación económica más potente del mundo y queremos que lo siga siendo”, manifestó.

El foro en Michoacán es parte de las consultas nacionales instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el T-MEC. ı Foto: Gobierno Michoacán

El mandatario destacó que, como Gobierno estatal, el propósito es buscar que más productos puedan aprovechar y beneficiarse con el tratado comercial, principalmente los del sector agropecuario, del cual la entidad es líder a nivel nacional, ya que uno de cada tres dólares de exportación proviene de Michoacán, sin dejar de lado a otras industrias vitales para el desarrollo.

El subsecretario Vidal Llerenas y el gobernador Bedolla, entre otros, escuchan las propuestas sobre el tratado comercial. ı Foto: Gobierno Michoacán

Participaron en el foro regional el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Vidal Llerenas Morales; el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía federal, Carlos Candelaria López; el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández; representantes del sector empresarial y productivo; entre otras autoridades federales y estatales.

