Azucena Cisneros llama a combatir corrupción en sanciones viales; pide evitar ‘mordidas’

Tras realizar el pase de lista a los elementos de Tránsito Municipal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reafirmó que en su gobierno hay un combate frontal contra la corrupción y los uniformados están para cuidar de la gente y no para extorsionarla, al tiempo que pidió a los conductores cumplir el reglamento vial y evitar dar “mordidas”, porque incumplir provoca accidentes vehiculares, de los cuales casi la mitad involucra a motociclistas.
“Quiero que sepan que es cero corrupción y combatirla es todos los días. Y la otra parte es algo que nunca han tenido, pero esta policía lo va a tener, y es un gran compromiso humano, solidario, fraterno, de capacitación, de ayuda (…). Cerramos filas con ustedes por el bien de la gente, le toca al pueblo”, aseveró.
Azucena Cisneros llamó a la población a respetar el Reglamento de Tránsito de la entidad, evitar dar mordidas y denunciar irregularidades, porque acabar con la corrupción es un tema de corresponsabilidad; además, incumplir el ordenamiento provoca que en los últimos seis meses se registren dos mil 670 incidentes viales y 43 por ciento de ellos involucra a conductores de motocicleta, 13 de los cuales fallecieron.
Rubén Rocha da banderazo a la Rodada Rosa 2025 en Sinaloa; Participan más de 750 ciclistas
El subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García, refirió que las principales faltas que cometen los conductores son estacionarse en lugar prohibido, en batería o en camellones, traer vehículos polarizados y unidades del transporte público que no respetan los semáforos; además de que en las motocicletas solo pueden ir dos tripulantes, con equipo de seguridad.
“Cada que hay una infracción la gente quiere defenderse de un modo u otro. Todo mundo quiere que se haga justicia, pero cuando nos toca a nosotros cumplir con esa situación, ya no nos gusta y buscan la famosa mordida”, dijo.
Explicó que las infracciones son aplicadas únicamente por mujeres policía debidamente identificadas y que portan terminales para el pago con tarjetas bancarias, o bien entregan boletas de infracción que deben cubrir en la Tesorería Municipal; si los infractores pagan en los primeros cinco días reciben 70 por ciento de descuento.
Informó que ya se dispone de un QR para denuncias ciudadanas y en el caso de infracciones pueden documentar la actuación de los servidores públicos, para evitar malos entendidos e irregularidades.
am