Llama respetar reglamento vial

Azucena Cisneros llama a combatir corrupción en sanciones viales; pide evitar ‘mordidas’

Alcaldesa Azucena Cisneros reafirma combate a la corrupción en la Policía de Tránsito de Ecatepec; pide a conductores cumplir el reglamento vial

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabeza el pase de lista de los elementos de Tránsito Municipal de Ecatepec.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabeza el pase de lista de los elementos de Tránsito Municipal de Ecatepec. Foto: Gobierno Ecatepec
Por:
La Razón Online

Tras realizar el pase de lista a los elementos de Tránsito Municipal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reafirmó que en su gobierno hay un combate frontal contra la corrupción y los uniformados están para cuidar de la gente y no para extorsionarla, al tiempo que pidió a los conductores cumplir el reglamento vial y evitar dar “mordidas”, porque incumplir provoca accidentes vehiculares, de los cuales casi la mitad involucra a motociclistas.

La Policía de Tránsito de Ecatepec aplica infracciones de manera transparente, solo con mujeres policía y pago con terminal.
La Policía de Tránsito de Ecatepec aplica infracciones de manera transparente, solo con mujeres policía y pago con terminal. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“Quiero que sepan que es cero corrupción y combatirla es todos los días. Y la otra parte es algo que nunca han tenido, pero esta policía lo va a tener, y es un gran compromiso humano, solidario, fraterno, de capacitación, de ayuda (…). Cerramos filas con ustedes por el bien de la gente, le toca al pueblo”, aseveró.

Azucena Cisneros llamó a la población a respetar el Reglamento de Tránsito de la entidad, evitar dar mordidas y denunciar irregularidades, porque acabar con la corrupción es un tema de corresponsabilidad; además, incumplir el ordenamiento provoca que en los últimos seis meses se registren dos mil 670 incidentes viales y 43 por ciento de ellos involucra a conductores de motocicleta, 13 de los cuales fallecieron.

TE RECOMENDAMOS:
El gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de salida a la Rodada Rosa 2025 en Culiacán, actividad clave para concientizar sobre la salud.
Impulsa conciencia contra cáncer

Rubén Rocha da banderazo a la Rodada Rosa 2025 en Sinaloa; Participan más de 750 ciclistas

Elementos de Tránsito Municipal de Ecatepec durante el pase de lista, instruidos por la alcaldesa a combatir la corrupción.
Elementos de Tránsito Municipal de Ecatepec durante el pase de lista, instruidos por la alcaldesa a combatir la corrupción. ı Foto: Gobierno Ecatepec

El subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García, refirió que las principales faltas que cometen los conductores son estacionarse en lugar prohibido, en batería o en camellones, traer vehículos polarizados y unidades del transporte público que no respetan los semáforos; además de que en las motocicletas solo pueden ir dos tripulantes, con equipo de seguridad.

“Cada que hay una infracción la gente quiere defenderse de un modo u otro. Todo mundo quiere que se haga justicia, pero cuando nos toca a nosotros cumplir con esa situación, ya no nos gusta y buscan la famosa mordida”, dijo.

Azucena Cisneros reitera el llamado a la población a cumplir el reglamento vial y evitar dar "mordidas" a policías.
Azucena Cisneros reitera el llamado a la población a cumplir el reglamento vial y evitar dar "mordidas" a policías. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Explicó que las infracciones son aplicadas únicamente por mujeres policía debidamente identificadas y que portan terminales para el pago con tarjetas bancarias, o bien entregan boletas de infracción que deben cubrir en la Tesorería Municipal; si los infractores pagan en los primeros cinco días reciben 70 por ciento de descuento.

Informó que ya se dispone de un QR para denuncias ciudadanas y en el caso de infracciones pueden documentar la actuación de los servidores públicos, para evitar malos entendidos e irregularidades.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Detienen a seis, además de asegurar armas y droga
Tras operativos

Capturan a seis vinculados con ataque a agentes en Acapulco