Azucena Cisneros llama a combatir corrupción en sanciones viales; pide evitar ‘mordidas’

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabeza el pase de lista de los elementos de Tránsito Municipal de Ecatepec.

Tras realizar el pase de lista a los elementos de Tránsito Municipal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reafirmó que en su gobierno hay un combate frontal contra la corrupción y los uniformados están para cuidar de la gente y no para extorsionarla, al tiempo que pidió a los conductores cumplir el reglamento vial y evitar dar “mordidas”, porque incumplir provoca accidentes vehiculares, de los cuales casi la mitad involucra a motociclistas.

La Policía de Tránsito de Ecatepec aplica infracciones de manera transparente, solo con mujeres policía y pago con terminal. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“Quiero que sepan que es cero corrupción y combatirla es todos los días. Y la otra parte es algo que nunca han tenido, pero esta policía lo va a tener, y es un gran compromiso humano, solidario, fraterno, de capacitación, de ayuda (…). Cerramos filas con ustedes por el bien de la gente, le toca al pueblo”, aseveró.

Azucena Cisneros llamó a la población a respetar el Reglamento de Tránsito de la entidad, evitar dar mordidas y denunciar irregularidades, porque acabar con la corrupción es un tema de corresponsabilidad; además, incumplir el ordenamiento provoca que en los últimos seis meses se registren dos mil 670 incidentes viales y 43 por ciento de ellos involucra a conductores de motocicleta, 13 de los cuales fallecieron.

Elementos de Tránsito Municipal de Ecatepec durante el pase de lista, instruidos por la alcaldesa a combatir la corrupción. ı Foto: Gobierno Ecatepec

El subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García, refirió que las principales faltas que cometen los conductores son estacionarse en lugar prohibido, en batería o en camellones, traer vehículos polarizados y unidades del transporte público que no respetan los semáforos; además de que en las motocicletas solo pueden ir dos tripulantes, con equipo de seguridad.

“Cada que hay una infracción la gente quiere defenderse de un modo u otro. Todo mundo quiere que se haga justicia, pero cuando nos toca a nosotros cumplir con esa situación, ya no nos gusta y buscan la famosa mordida”, dijo.

Azucena Cisneros reitera el llamado a la población a cumplir el reglamento vial y evitar dar "mordidas" a policías. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Explicó que las infracciones son aplicadas únicamente por mujeres policía debidamente identificadas y que portan terminales para el pago con tarjetas bancarias, o bien entregan boletas de infracción que deben cubrir en la Tesorería Municipal; si los infractores pagan en los primeros cinco días reciben 70 por ciento de descuento.

Informó que ya se dispone de un QR para denuncias ciudadanas y en el caso de infracciones pueden documentar la actuación de los servidores públicos, para evitar malos entendidos e irregularidades.

