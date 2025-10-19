Rubén Rocha da banderazo a la Rodada Rosa 2025 en Sinaloa; Participan más de 750 ciclistas

El gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de salida a la Rodada Rosa 2025 en Culiacán, actividad clave para concientizar sobre la salud.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama e impulsando una ciudadanía activa, solidaria y comprometida con las causas que promueven la vida, el gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de inicio de la Rodada Rosa 2025 “Rumbo a Altata”.

En esta rodada, el gobernador Rocha y María Inés Pérez, secretaria de SEBIDES, compartieron unos momentos con más de 750 ciclistas para sensibilizar sobre la importancia de la salud y la detección oportuna del cáncer de mama.

Más de 750 ciclistas de diversos clubes emprendieron el recorrido con destino al Malecón de Altata, Navolato. ı Foto: Gobierno Sinaloa

En punto de las cinco de la mañana, ondearon las banderas, señalando el arranque de los ciclistas de clubes deportivos, principiantes y público en general, quienes emprendieron el recorrido con destino al Malecón de Altata, Navolato, allá fueron recibidos por los restauranteros que, ofrecieron su gastronomía local en un ambiente lleno de energía y convivencia.

El mandatario estatal señaló que, esta rodada forma parte de las actividades que realiza SEBIDES y en el mes de octubre, busca sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados contra el cáncer de mama.

“Particularmente este día lo señalamos como tal y tiene esa connotación. Es una manera de estar atentos, tener presente el cáncer de mama”, afirmó el gobernador.

Cabe destacar, la participación de la secretaria General de Gobierno, Seguridad Pública, Turismo y Economía para la realización de esta carrera que además de promover y concientizar en causas de salud, también se incentiva la economía local, como es el caso de Altata.

La Rodada Rosa 2025 fomenta la detección oportuna del Cáncer de Mama e incentiva la economía local de la bahía. ı Foto: Gobierno Sinaloa

La carrera contó con la participación de equipos de ciclistas Rhinos Bike Club, Bike Club Navolato, Espartanos, Sabandijas Bike, Tigers Mountain Bike, Montañeses Bike Club, Ciclistas CONALEP, El Aguajito Club Ciclista, Raudor, Panteras Riders Club, Águilas CLN, Lumah y Chilaquiles Biker, quienes participan de la rifa de 15 inscripciones gratuitas para el “Le Tour de France 2025 Mazatlán”, así como un viaje familiar a Mazatlán con hospedaje por dos noches, acceso al Acuario Mar de Cortés y al Museo Nacional de la Ballena.

