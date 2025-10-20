Asesinan a Miguel Bahena, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó que Miguel Bahena Solorzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado este lunes 20 de octubre del 2025.

Además, el Verde Ecologista condenó el homicidio del político de 47 años de edad, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes para que se realice la investigación de ley para esclarecer los hechos.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México expresa su más profunda consternación y condena enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal en Pisaflores, Hidalgo; miembro de este instituto político y muy querido amigo”, indicó el instituto político en un comunicado.

En redes sociales, circularon videos del momento en el que el presidente municipal de Pisaflores fue atacado.

Condenamos enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, y miembro de nuestro instituto político.



Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva, que conduzca al castigo de los responsables.… pic.twitter.com/O6nEy0gd7D — Partido Verde (@partidoverdemex) October 21, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR