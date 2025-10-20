‘Hidalgo enfrenta su peor fenómeno climatológico’, asegura Julio Menchaca.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, se reunió con habitantes del municipio de Nicolás Flores para supervisar las labores de atención y apoyo derivadas de la emergencia provocada por las lluvias extraordinarias que han afectado severamente a la región.

“Fue un evento del que no se tiene memoria, ha sido el fenómeno climatológico más desastroso para Hidalgo [...]. Hay que sacar a Hidalgo adelante, somos mucha pieza las y los hidalguenses, nos va a costar trabajo y tiempo, pero vamos a salir adelante”, refirió el mandatario al expresar su solidaridad con las familias damnificadas y reconocer la magnitud de los daños.

Durante el encuentro, Menchaca Salazar informó que alrededor de 170 mil personas han resultado afectadas en 28 municipios del estado; además, reportó que se ha reducido de 49 a ocho el número de personas no localizadas, mientras que, lamentablemente, se han confirmado 22 fallecimientos.

En este sentido, el gobernador subrayó que en este momento la prioridad es salvaguardar la vida de las personas, por lo cual aprovechó la oportunidad para reconocer la solidaridad y el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, sociedad civil y más de 7 mil 500 personas servidoras públicas que se encuentran desplegadas en los municipios afectados.

En su momento, el presidente municipal de Nicolás Flores, Nicolás González Elizalde, destacó que desde el primer minuto de la emergencia las localidades afectadas recibieron apoyo de instituciones estatales y federales: “En dos días la madre naturaleza nos demostró su poder, lo que por años nos llevamos en construir no habrá poder humano que pueda construirlo en una semana o 15 días, habrá cosas a corto, mediano y largo plazo”, declaró.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez, informó que en 18 comunidades de este municipio se realizan labores de limpieza, se reparten más de mil 200 despensas y mil 200 cobijas; también 75 elementos del Ejército, 25 elementos de Policía Estatal y 21 equipos de maquinaria se encuentran abriendo caminos y accesos a comunidades.

“Hoy en Hidalgo existe una coordinación estrecha entre el gobierno estatal, el gobierno federal y, por supuesto, el gobierno municipal”, declaró Juan Carlos Robles Acosta, director de Caminos Rurales de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, quien señaló que, de los 25 caminos cerrados, hoy se han abierto siete y 18 más están pendientes; además, había 34 comunidades incomunicadas, de las cuales 16 están abiertas y faltan otras 18.

JVR