Huixquilucan: Instalan redes retenedoras de basura en Presa ‘El Capulín’ para sanear el agua y cuidar el ambiente

Personal del municipio de Huixquilucan supervisa la instalación de las seis redes retenedoras de sólidos en el río San Joaquín.

Como parte de los compromisos que mantiene el Gobierno de Huixquilucan con vecinos del fraccionamiento La Herradura para sanear la presa “El Capulín”, se concluyó la instalación de seis redes retenedoras de basura, aguas arriba del río San Joaquín, con el fin de evitar que lleguen los desechos al vaso regulador, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y a la salud de la población.

Al respecto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que esta nueva obra consiste en la instalación de seis módulos de barreras retenedoras de sólidos de tres metros de largo cada una, las cuales están diseñadas para adaptarse al flujo del agua y detener los residuos sólidos para evitar que lleguen a la compuerta de la presa y conviertan este espacio en un foco de infección para la población.

Personal de Aguas de Huixquilucan realizará el retiro periódico de la basura recolectada por las nuevas barreras. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Reconozco todo el trabajo que lleva a cabo Aguas de Huixquilucan para seguir saneando este cuerpo de agua. Quiero que sepan que seguimos fortaleciendo los esfuerzos para cuidar la salud y el patrimonio de las y los huixquiluquenses. La atención de la presa ‘El Capulín’ es una prioridad para mi gobierno y, en la medida de nuestras atribuciones, vamos a remediar este cuerpo de agua federal”, sentenció la presidenta municipal.

Agregó que esta obra es de alta durabilidad y de fácil mantenimiento, lo que asegura su funcionamiento prolongado, además de que el retiro de la basura recolectada será realizado de forma periódica por personal de Aguas de Huixquilucan, garantizando su limpieza y operación continua.

La instalación de redes complementa obras previas como el colector marginal para el saneamiento de la presa “El Capulín”. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

La alcaldesa indicó que, en este 2025, se realizaron diversas acciones para reducir los malos olores que emanan de la presa y, con ello, prevenir problemas de salud para los vecinos de la zona, como la construcción de un colector marginal de 2.5 kilómetros que conduce la totalidad de las aguas residuales de Balcones de la Herradura hasta la planta “El Capulín”, para que reciban un tratamiento y se reaprovechen, lo que evita que este fraccionamiento siga descargando en el río.

Romina Contreras añadió que, a la par de esta obra, se instaló una compuerta de control hidráulico que durante la temporada de lluvias permite regular el flujo del agua y evitar la saturación del canal marginal aguas abajo en puntos sensibles como el fraccionamiento Paseo de la Herradura.

Las nuevas redes buscan evitar que desechos lleguen a la presa “El Capulín” y mitigar focos de infección. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Por su parte, el director de Aguas de Huixquilucan, Víctor Manuel Báez Melo, explicó que junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se trabaja en el proyecto ejecutivo para construir una nueva planta de tratamiento aguas arriba, que tenga la capacidad de conducir las aguas residuales hasta esta estructura y evitar que se descarguen directamente en el río.

El Gobierno de Huixquilucan continúa con los protocolos de atención para reducir los malos olores que desprenden de este cuerpo de agua y, en la medida de sus atribuciones, seguirá con los trabajos para la remediación integral de esta cuenca hidrológica para mejorar la calidad de vida de los vecinos que habitan en las inmediaciones de la Presa “El Capulín”.

