Incendio en Ecatepec provoca largas columnas de humo y movilización de seguridad | VIDEO

Un incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec, Estado de México, provoca largas columnas de humo, pánico entre pobladores y una fuerte movilización de equipos de emergencia, que trabajan para contener el fuego.

Medios locales informaron que, alrededor de las 13:00 horas de este martes, se registró un fuerte incendio en la colonia Hank González, cerca de la vía Morelos, en el municipio mexiquense de Ecatepec.

🔥🚒 Se registra fuerte incendio en Ecatepec, en el centro de México



El siniestro se originó en una fábrica de colchones, por lo que se suspendió el servicio de la Línea Roja del del servicio de transporte Mexicable. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/FslKSE4LVb — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 21, 2025

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio se originó en una fábrica de colchones, aunque no se han determinado las causas del incidente.

En redes sociales se difundieron fotografías de las largas columnas de humo, las cuales, señalan, son visibles desde varios kilómetros de distancia. Asimismo, se aprecia que al lugar de los hechos han llegado policías, bomberos y otros equipos de emergencia.

Según los mismos reportes, unas 500 personas habrían sido desalojadas de los inmuebles cercanos, con el objetivo de evitar riesgos.

Gracias a la pronta respuesta y coordinación interinstitucional, se avanzó rápidamente en el control del fuego, reduciendo riesgos para la población y los inmuebles cercanos.



Se mantiene suspendido el servicio de Mexicable en #Ecatepec.#ElPoderDeServir#ProtecciónCivilEdom — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) October 21, 2025

Los pobladores de Ecatepec han advertido que, al corte de las 13:30 horas, el incendio no ha sido contenido, por lo que prevén una emergencia que se extienda por varias horas, con inminentes riesgos a la población.

A propósito, Protección Civil del Estado de México informó que se atendió el incendio y se avanzó en el control del fuego, lo cual permitió reducir el riesgo, si bien no ha informado su extinción.

Incendio en la zona de san Andrés de la Cañada a la altura del Elektra en #Ecatepec de Morelos al parecer inmueble donde fabrican colchones y colchonetas#EDOMEX #Incendio pic.twitter.com/iG8xYXFl4I — Madeel IZG (@IzgMadeel) October 21, 2025

“Esta coordinación a través del Centro Regional Valle de Chalco, atendió un incendio en una fábrica de colchones ubicada en la colonia Hank González, calle Uno, cerca de una estación de servicio #PEMEX, en el municipio de #Ecatepec”, escribió Protección Civil en X.

“Gracias a la pronta respuesta y coordinación interinstitucional, se avanzó rápidamente en el control del fuego, reduciendo riesgos para la población y los inmuebles cercanos”, abundó.

En el mismo sentido, Protección Civil del Estado de México informó que, a causa del incendio, se suspende el servicio de Mexicable en el municipio, para garantizar la seguridad de los pobladores.

