¿Cuándo es la Feria de Mérida Xmatkuil 2025 y qué artistas se van a presentar?

La Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil 2025 estará llena de espectáculos artísticos, deportivos, culturales y también espacios de recreación en los que podrán participar personas de todas las edades.

Para este año se estima que a la Feria Xmatkuil asistan al menos 3 millones de visitantes o más, por lo que los espectáculos artísticos, de comedia, culturales y la muestra granadera que se ofrecen en este evento podrán ser disfrutados por muchas personas.

Esta feria tendrá más de 40 eventos que se realizarán en el Teatro del Pueblo, en el que se presentarán artistas nacionales y locales, y también se darán al menos 12 conciertos en el Centro de Espectáculos Montejo.

¿Cuándo es la Feria de Mérida Xmatkuil 2025?

De acuerdo con el gobierno de Mérida, Yucatán, la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil 2025 llenará el mes de noviembre con actividades y eventos, ya que esta comenzará el 7 de noviembre y concluirá hasta el 3 de noviembre.

La entrada a la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil 2025 tendrá costo de 35 pesos, mientras que el estacionamiento tendrá un costo de 45 pesos, y ambos podrán adquirirse en línea.

Además, el titular de la Secretaría de las Juventudes, Alan Padrón Albornoz informó que este año se realiza por segundo año consecutivo el Certamen Embajadora Xmatkuil.

La final de el Certamen Embajadora Xmatkuil se realizará el sábado 25 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, luego de que la semifinal se llevara a cabo el 18 de octubre en Progreso.

¿Qué artistas se van a presentar en la Feria de Mérida Xmatkuil 2025?

De acuerdo con la cartelera compartida por medio de las redes sociales oficiales de la Feria de Mérida Xmatkuil 2025, se presentarán al menos 12 artistas, quienes ofrecerán conciertos desde el 7 de noviembre hasta el 30 de noviembre.

Las fechas, horarios y los artistas que se presentarán en la Feria de Mérida Xmatkuil 2025 son los siguientes:

Maute 7 de noviembre a las 21:00 horas

Proyecto uno & A.B. Quintanilla y Los Kumbia Allsatz 8 de noviembre a las 21:00 horas

Ana Bárbara 9 de noviembre a las 21:00 horas

Molotov 13 de noviembre a las 21:00 horas

Lara Campos 16 de noviembre a las 21:00 horas

Air Supply 19 de noviembre a las 21:00 horas

Malilla 20 de noviembre a las 21:00 horas

Wisin 21 de noviembre a las 21:00 horas

Rock Jude 22 de noviembre a las 21:00 horas

Auténticos Decadentes & El Gran Silencio 27 de noviembre a las 21:00 horas

Edwuin Luna y la Trakalosa de Monterrey 28 de noviembre a las 21:00 horas

Gloria Trevi 30 de noviembre a las 21:00 horas

Los accesos para Zona VIP oro y plata para estos eventos están disponibles en preventa para tarjetahabientes del banco Mifel a partir del 23 de octubre en internet.