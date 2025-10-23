Guanajuato: FSPE y fuerzas federales arrestan a 3 generadores de violencia en Santa Rosa de Lima, Villagrán

Como resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Paz, fuerzas federales y la Fiscalía General de Guanajuato (FGE), fueron detenidos tres presuntos integrantes de una célula criminal vinculada con hechos de violencia en la región Laja-Bajío.

La intervención se enmarcó en la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen) como parte del Operativo Blindaje y se ejecutó con precisión, sin realizar un solo disparo.

En la ejecución participaron el Grupo Táctico Operativo de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional y personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) adscritos a la región VII, en conjunto con agentes de la FGE e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

La acción derivó de labores de inteligencia e investigación de campo, así como de denuncias ciudadanas sobre la presencia de personas armadas que ponían en riesgo la seguridad de la población.

Las personas detenidas fueron identificadas como Julio “N”, de 54 años; Víctor “N”, de 30 años; y Juan José “N”, de 31 años, todos ellos con domicilios en Villagrán e Irapuato.

Durante la acción, se les aseguró un arsenal que incluyó nueve armas largas de diferentes calibres, 15 chalecos balísticos, 12 cascos tácticos, 21 cargadores y 2 mil 18 cartuchos útiles de diversos calibres.

Además, se localizaron 90 dosis de hierba verde y seca, posiblemente marihuana, tres artefactos ponchallantas, equipo táctico diverso (cascos, camisolas, guantes, pasamontañas y placas balísticas), así como cuatro vehículos: una camioneta Mazda CX9 con reporte de robo vigente, una camioneta Toyota Hilux, un vehículo todo terreno Can-Am Commander y una cuatrimoto Yamaha.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición de la FGE, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades informaron que las indagatorias continúan para determinar la posible vinculación de los detenidos con otros hechos delictivos y estructuras criminales que operan en la zona.

Este resultado, informó la Secretaría de Seguridad y Paz, es un golpe importante a las capacidades logísticas y operativas de un grupo generador de violencia y refleja el trabajo sustentado en inteligencia, legalidad y coordinación. Asimismo, reafirmó el compromiso de fortalecer la capacidad investigativa y operativa, para actuar con firmeza y pleno respeto al debido proceso.

Finalmente, la dependencia reiteró que la participación ciudadana es fundamental para el éxito de estos operativos e invitó a la población a continuar colaborando a través de la línea de denuncia anónima 089.

