Huixquilucan alcanza los 2 mil 650 mdd en inversión privada.

El municipio de Huixquilucan alcanzó los dos mil 650 millones de dólares de inversión privada, como resultado de las estrategias y políticas públicas del gobierno municipal para agilizar la apertura de empresas, reducir los trámites y ofrecer certeza a la iniciativa privada, al contar con un territorio seguro, con gobernanza, un manejo adecuado de las finanzas públicas y el desarrollo permanente de infraestructura.

Al participar en la presentación del nuevo proyecto inmobiliario “Aston Martin Residences Bosque Real”, que representará más de 150 millones de dólares de inversión privada, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, indicó que la llegada de nuevas inversiones al territorio, ratifica la confianza del sector privado en su administración y en Huixquilucan que se ha convertido en el polo de desarrollo más importante del Valle de México y del centro del país.

En esta presentación, que se llevó a cabo en el México Drive Resort, en el municipio de Lerma, Romina Contreras resaltó que Huixquilucan es el segundo territorio que albergará un desarrollo de esta marca automovilística en México, pues, hasta ahora, solo había uno de este tipo en Miami, Florida.

“Huixquilucan está en constante crecimiento, tenemos, en estos cuatro años de gobierno, una inversión de más de mil 100 millones de pesos en obra pública y 330 millones en seguridad pública; factores que nos posicionan como un municipio atractivo para la inversión, como la que se está anunciando el día de hoy, por ello, reitero mi compromiso de mantener un municipio seguro, con infraestructura, con finanzas sanas y perspectiva de crecimiento, para que sigan llegando más inversiones como ésta que se reflejará en más y mejores empleos para los huixquiluquenses”, sentenció Romina Contreras.

Acompañada por el senador Enrique Vargas del Villar, la alcaldesa reiteró su gratitud por elegir a Huixquilucan como la casa de este proyecto, considerado el más ambicioso que tiene hasta ahora Bosque Real y el más importante de toda la región, toda vez que la marca Aston Martin cuenta con 112 años de historia y redefinirá los estándares de la industria residencial de lujo y, a través de esta alianza, se cuidará cada aspecto del diseño, la sofisticación y la elegancia.

“Agradezco profundamente a la familia Salame por invitarnos hoy a la presentación de este gran proyecto, el cual nos enorgullece como huixquiluquenses, ya que la presencia de esta marca es de gran impacto, no solo para el municipio, sino para todo el Estado de México y el país”, expresó.

Romina Contreras, apuntó que, desde 2016, Huixquilucan y Grupo Bosque Real han fortalecido sus alianzas para ir creciendo de la mano, ejemplo de ello es que este desarrollo inmobiliario inició con una plusvalía de 16 mil pesos el metro cuadrado y hoy se cotiza en 100 mil pesos.

Por su parte, Marcos Salame manifestó que Huixquilucan es el mejor municipio que existe en todo el país y agradeció el apoyo brindado al Grupo Bosque Real por parte del gobierno municipal, encabezado por Romina Contreras, por lo que aseguró que seguirá invirtiendo, para continuar como un territorio próspero.

En tanto, el vicepresidente de Grupo Bosque Real, León Salame, reconoció la alianza con Huixquilucan y destacó que, con este nuevo proyecto, se refrenda el trabajo en conjunto que se ha ido fortalecido en los últimos años, el cual permitirá generar miles de fuentes de empleo y una derrama económica muy importante, al albergar a una marca como Aston Martin.

“Para nosotros es un gran orgullo que Huixquilucan sea elegido para este proyecto, llevamos trabajando con la marca más de dos años para que llegara a México y Huixquilucan. El proyecto de Aston Martin nos pone en otro nivel, nos coloca en el top de las marcas de ultra lujo y estética en el mundo”, declaró.

Por último, la embajadora británica en México, Susannah Goshko, indicó que México es el segundo país latinoamericano con mayor inversión en el Reino Unido, y reconoció la llegada de “Aston Martin” al país, pues, además de ser fabricante de automóviles, es símbolo de ingeniería mecánica.

