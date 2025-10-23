Indagan nexo de casos de Bravo y de Hipólito

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en imagen de archivo.

La Fiscalía de Michoacán investiga una probable conexión entre los homicidios del empresario Bernardo Bravo y del líder comunitario Hipólito Mora –junio del 2023–, en una zona de Tierra Caliente dominada por dos grupos delictivos: Los Viagras y Los Blancos de Troya.

“Hay dos grupos delincuenciales que participan y hacen sus arbitrariedades en esa región en la zona de Cenobio Moreno y Apatzingán”, dijo ayer el fiscal Carlos Torres Piña.

Refirió que eso “es parte de la investigación que se va a realizar. El tema de Hipólito Mora va muy avanzado en los juicios sobre de quienes pudieran haber perpetrado de manera intelectual, de manera material ya hay algunos detenidos. En el caso de Bernardo, estamos atendiendo esta línea de investigación”, mencionó, a la televisión.

Además, señaló que, aunque el empresario había manifestado públicamente sus desacuerdos con intermediarios o coyotes en la compra-venta del limón, no existía una denuncia formal ante la fiscalía por amenazas o riesgos previos. “Lo hacía público de manera individual, pero alguna situación formal ante la fiscalía, no se tenía”, apuntó.

Agregó que ya se tiene identificada el arma y el calibre que usaron para asesinar a Bernardo Bravo y remarcó que en el lugar donde fue localizado el cadáver no se encontraron casquillos.

Ayer por la tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, dio a conocer una segunda detención relacionada con el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de la región de Apatzingán, ocurrido el lunes pasado.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, el secretario detalló que las autoridades del estado, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, concretaron un nuevo arresto por este crimen y aseguró que las operaciones continuarán hasta capturar a todos los implicados.

Esta segunda detención se suma al arresto previo de Rigoberto “N”, quien fue capturado durante un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General del Estado de Michoacán y elementos del Gabinete de Seguridad Federal, señalado como uno de los principales implicados en el homicidio de Bravo.