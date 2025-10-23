Laboratorio del narco en Morelos detona crímenes

El secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia (c), en imagen de archivo.

Derivado de un operativo en el que autoridades federales y estatales desmantelaron un narcolaboratorio instalado en el rancho Las Iguanas, en el municipio de Yautepec, se incrementaron de manera “grave” varios homicidios en el municipio vecino Jiutepec, localizado al sureste de Cuernavaca, declaró el secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

En conferencia de prensa, Urrutia Lozano detalló que el pasado 14 de octubre, durante las labores de inteligencia y vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Marina realizaron sobrevuelos que permitieron ubicar el laboratorio con varias hectáreas, en medio de la vegetación.

En el lugar fueron asegurados cinco reactores químicos industriales, dos y medio bultos con aproximadamente 70 kilos con sustancia granulada blanca, 31 garrafas con mil 550 litros de líquido espeso e incoloro y 10 tanques de gas de 30 kilos cada uno.

El Tip: LOS RESIDUOS industriales de la elaboración de las drogas eran vertidos al medio ambiente, lo que generaba un gran daño ecológico y de salud para la población.

Dijo que los materiales asegurados en las instalaciones asentadas en medio de la vegetación se permitía la elaboración de una tonelada mensual de droga tipo cristal y ganancias ilícitas por más de 300 millones de pesos mensuales.

El mando explicó que, luego del aseguramiento del narcolaboratorio, ya hubo reacciones delictivas, pues se registraron varios homicidios en domicilios del municipio de Jiutepec.

El primer hecho violento ocurrió en la colonia Otilio Montaño, en una casa que era utilizada como taller de desvalijamiento de motos, donde fueron asesinadas tres personas.

Días después, en una localidad de un cerro de Jiutepec, fueron ejecutadas tres personas dentro de un domicilio, donde se encontraron partes de motos robadas y sustancias a base de marihuana. De igual forma, hay seis casos más de personas que fueron agredidas en la localidad de Yautepec.